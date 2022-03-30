冷鋒周五殺到急跌10度　天文台料周末市區僅14度　清明後高見27度

天氣乍暖還寒，天文台預測一道冷鋒將在周五（4月1日）殺到，氣溫顯著下降，市區低見16度，較前一日跌10度，周末更進一步跌至14度，風勢頗大，部份新界地區或低見12度，迎來相當清涼的假期。

下周受較乾燥的大陸氣流影響，天氣由陰轉晴，料清明節假期（4月5日）有好天氣，其後繼續回暖，近下周末市區最高氣溫達27度。



▼3月23日 冷鋒來襲本港迎來雷雨天▼

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打鼓嶺流浮山周六低見12度

現時影響華南沿岸的東北季候風逐漸緩和，天文台預測三月尾聲日間相當溫暖，部份時間有陽光，市區最高氣溫達26度；但一道冷鋒會在周五抵達廣東，屆時風勢頗大，氣溫顯著下降，料當日會有幾陣雨，市區氣溫跌至16度，離岸及高地吹強風，至周六及周日（2日及3日）市區進一步跌至14度，早上相當清涼。參考自動分區天氣預報，大埔、打鼓嶺、石崗及流浮山在周六低見12度，達寒冷水平，市民周末要注意保暖了。

下周放晴回暖 市區高見27度

受較乾燥的大陸氣流影響，天文台預測周日雖然早上仍相當清涼及有一兩陣雨，但日間漸轉天晴乾燥，其後本港終暫別下雨天，迎來陽光普照的天氣。

下周二是清明節假期，天文台料當日大致天晴、日間乾燥，市區氣溫介乎18至24度，其後數天繼續有好天氣，氣溫亦逐步回升，下周四及五（7日及8日）市區最高氣溫達27度。

▼3月17日 天水圍公園內白色及洋紅風鈴木盛開▼

