天文台今錄30.3度本年最高　復活節遇季候風有驟雨稍降溫

天氣持續炎熱，天文台預測未來一連三日市區最高氣溫達29度，其中上水明日（12日）或升溫至33度達酷熱水平，微弱風勢下局部地區能見度較低。

東北季候風在本周中後期來襲，天文台料復活節假期首日（15日）開始風勢較大，但天氣晴朗，其後迎來有一兩陣驟雨，假期最後兩日市區最低氣溫稍降至19度，天氣未算熱辣辣，但外出時最好常備雨傘。



▼4月11日天氣炎熱 天文台總部錄得30.3度▼

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未來3日炎熱高溫

廣東沿岸風勢微弱，在正午時分本港各區氣溫普遍上升至約28度，截至下午三時，上水已率先升溫至32.1度，而天文台總部亦錄得30.3度，成今年最高溫。天文台預測，未來一連三日市區最高氣溫達29度，天氣仍然炎熱，且吹微風，料局部地區能見度較低。

復活節假期氣溫稍降

受東北季候風影響，本周中後期本港風勢較大。周五起將迎來一連四日的復活節假期，天文台預測，假期首日大致天晴，市區仍高見27度，但稍後離岸間中吹強風，氣溫或回落至21度，其後兩日更有一兩陣驟雨。假期陰晴不定，但料最後一日終可暫別下雨天，市區低見19度，日間或回升至26度，日夜溫差7度。

學校最快下周二（19日）起分階段復課，天文台料短暫時間有陽光，市區氣溫進一步升至27度，周三或有一兩陣驟雨，返工返學記得帶備雨傘了。

鮎魚今日移動緩慢，在菲律賓東部徘徊，隨後向東移動並逐漸減弱；而馬勒卡會在今日橫過西北太平洋，隨後轉向偏北方向移動，影響日本以南海域。（天文台網站截圖）

馬勒卡漸增強迫近日本以南海域

此外，在正午12時，熱帶風暴鮎魚集結在馬尼拉之東南約590公里，預料移動緩慢，在菲律賓東部徘徊，隨後向東移動並逐漸減弱，最快明日已降級成熱帶低氣壓。

同時，強烈熱帶風暴馬勒卡集結在沖繩島之東南偏南約1730公里，預料向西北移動，時速約14公里，料會在今日橫過西北太平洋，隨後轉向偏北方向移動。按目前預測路徑，天文台料馬勒卡逐漸增強，周三升級成強颱風，逼近日本以南海域，逐漸遠離本港。

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