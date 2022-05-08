狂風雷暴周三殺到　天文台料季候風來襲　東鐵過海段通車日僅20度

今日母親節適逢佛誕，惟天公在一連三日長周末假期不太造美，與高空擾動相關驟雨連日影響本港。天文台預測，明日（9日）佛誕補假短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，市區高見29度。

一道低壓槽會在本周中後期在華南沿岸徘徊，令本港天氣進一步轉差，料屆時本港將有大驟雨及狂風雷暴；其後一股東北季候風會在周末期間逐漸影響廣東沿岸，本港氣溫將下降，料東鐵線過海段通車日（15日）市區最低氣溫將跌至20度。



▼5月2日天文台總部錄得16.4度低溫▼

母親節加佛誕天陰陰 周一佛誕補假短暫時間有陽光

今日是母親節，亦是佛誕，受高空擾動影響，本港天陰陰，稍後有一兩陣驟雨，天氣未算太熱。今早市區最低氣溫只有約23度，大帽山、北潭涌、大老山、荃灣可觀及昂坪氣溫降至20度以下。天文台預測，明日佛誕補假繼續有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎24至29度。

低壓槽徘徊 周三至周五狂風雷暴 雨勢有時頗大

一道低壓槽會在本周中後期在華南沿岸徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴。天文台預測，周二（10日）起天氣轉差，稍後時間有幾陣雷暴，周三至周五（11至13日）更有狂風雷暴，近周末雨勢有時頗大，但氣溫未見明顯急降，料市區最高氣溫仍有28度。

5.15東鐵過海段通車 有幾陣驟雨

不過，隨著一股東北季候風會在周末期間逐漸影響廣東沿岸，氣溫將會下降。天文台料周六（14日）初時有幾陣雷暴，亦繼續迎來多雲及有驟雨的天氣，市區最低氣溫降至22度。翌日是東鐵線過海段通車日，天文台料雖然暫別有雷暴的天氣，但氣溫進一步下降至20度。參考自動分區天氣預報，青衣、屯門、上水等地區或降至19度。

下周初雨勢會逐漸減弱

天文台預測，下周初雨勢會逐漸減弱，最快下周二（17日）暫別下雨天，部分時間天色明朗，市區最高氣溫稍回升至27度。

▼4月29日天文台發出今年首個酷熱天氣警告 打破歷來最早發出紀錄▼

