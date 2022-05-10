放工帶遮｜低壓槽加季候風　天文台料雷雨午後轉密　兩區降雨率高

北方冷空氣與南海的溫暖氣團「夾擊」華南，迎來驟雨和狂風雷暴，天文台呼籲市民「見字帶遮」。天文台今早表示，低壓槽未來幾日會在華南沿岸徘徊，下午雨勢較為頻密及有幾陣雷暴，當中將軍澳、沙田的降雨率預測高達八成，是18區之冠，預料雷雨情況明日會加劇，學生和打工仔出門口前，緊記天文台的呼籲：「見字帶遮」！

惟東北季候風下周日（15日）緊接殺到，在雨勢緩和之際，氣溫會下跌，下周一（16日）復工之時更有機會跌穿「二字頭」，惟翌日（17日，下周二）可短暫見晴後，氣溫又會反彈至最高26度，溫差高達7度，猶如過山車。



▼2020年6月6日凌晨黑雨情況▼



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天文台中午表示，現時位於廣東西部的雨區正逐漸向東移動，預料會在下午影響珠江口一帶，同時，位於華南北部的低壓槽會在今日逐漸向南移動，為該區帶來不穩定天氣，預料本港今日大致多雲，氣溫介乎攝氏24至28度，有幾陣驟雨，下午雨勢較為頻密及有幾陣雷暴，吹和緩南至東南風。

沙田、將軍澳降雨概率高達八成

根據分區天氣預報，本港大部分區域的降雨概率達六成，沙田和將軍澳更高達八成，多區氣溫超過25度，赤鱲角、青衣和跑馬地更超出28度，氣溫仍算炎熱。

雨勢下周初至中期才有望減弱

天文台預測，華南北部的低壓槽預料本週中後期於華南沿岸徘徊 ，未來幾日會有大雨和狂風雷暴。另外，一股東北季候風會在下周日（15日）抵達廣東沿岸，該區風勢頗大，氣溫會逐步下降，隨着低壓槽遠離沿岸地區，雨勢下周初至中期才有望減弱，意味着這個星期以至周末，會繼續「風吹雨打」。

（天文台截圖）

周四狂風雷暴情況加劇

根據九天天氣預報，明日（11日）會有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上雨勢較為頻密，氣溫介乎24至27度，未見顯着下降，周四（12日）會「升級」至大雨，狂風雷暴的情況亦會加劇，估計雨勢至周六（14日）才會逐漸緩和。

惟下周日（15日）低壓槽遠離後，東北季候風卻緊接「殺到」，氣溫將回落，預料會介乎21至26度，翌日（16日，下周一）周末假期完結，復工之時，更有機會跌穿「二字頭」至只有19度，直至下周二（17日）才有望再現短暫陽光，氣溫亦會相應反彈至最高26度，下周四（19日）更會回升至28度，比今日更熱，短短三日的溫差達9度，猶如過山車一樣。