低壓槽撼東北季候風雷雨襲港　天文台發預警：大雨在即、見字帶遮

天文台今晚（9日）指出，位於華南北部的低壓槽會在明日（10日，星期二）形成及逐漸向南移動，而本周中後期華中的一股東北季候風會向南擴展，華南成為北方冷空氣與南海的溫暖氣團「戰場」。天文台發預警，本港天氣會在明日稍後變得不穩定，本周中後期會連日大雨，並有狂風雷暴，持續時間較長，呼籲市民要做好準備，上班或上學前要留意最新天氣信息。



天文台亦預測東北季候風會在周末期間抵達，下周初的最低氣溫較大可能只有20度。若氣溫如期下降，雨勢有望減弱。



▼2020年6月6日凌晨黑雨情況▼



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天文台今晚發出文章，列出未來一周天氣要點：

．低壓槽會在本周中後期為香港帶來連日大雨及狂風雷暴。



．大雨及狂風雷暴影響時間較長，大家要盡早做好準備。在上班上學前，留意最新天氣信息。



．大雨的落點和發生時間隨機性頗大，何時完結視乎東北季候風的來臨。



．若東北季候風如期在周末期間抵達廣東沿岸，氣溫將會下降。



天文台指不穩定天氣發展的大氣形勢，會在本周中後期影響華南地區。（天文台圖片）

明日稍後有雷暴 「黑色星期五」有狂風雷暴

天文台表示，華南北部的低壓槽會在明日形成及逐漸向南移動。電腦模式預測低壓槽延綿數千公里，會持續影響華南沿岸乃至日本。而華中的一股東北季候風會向南擴展，在不穩定的天氣影響下，本港天氣會在明日稍後變得不穩定，本周中後期華南沿岸連續數天會有大雨及狂風雷暴，

天文台預測明日稍後有幾陣雷暴，周三（11日）早上上班上學時間有頻密驟雨，周四（12日）及隨後的「黑色星期五」（13日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴，大雨料延續至周六（14日）早上。下周日（15日）雨勢緩和，而當日是港鐵東鐵線過海段通車之日。

天文台指電腦模式預測低壓槽延綿數千公里，會持續影響華南沿岸乃至日本。（天文台圖片）

5月10日起九天天氣預報

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周三至周日 雨量達10毫米機率高

天文台預告，根據最新的顯著降雨概率預報，在周三至周日（11日至15日）期間，香港廣泛地區累積雨量達到10毫米的機會均為高。

天文台亦提醒，翻查過去紀錄，五、六月份也有不少與低壓槽相關的大雨日子，例如在2020年6月6日至8日期間，一道低壓槽持續為華南帶來不穩定天氣，本港受到相關的持續大雨及狂風雷暴影響，三日內天文台曾發出雷暴警告，以及黃色、紅色、黑色暴雨警告信號，和山泥傾瀉警告以及新界北部水浸特別報告。

天文台：低壓槽觸發的對流雲團有頗大隨機性

不過俗語有云「天有不測之風雲」，天文台指每次天氣過程不盡相同，因為冷暖空氣的相對強弱會影響低壓槽的位置及其動向，只要任何一方的勢力稍有改變，低壓槽及其相關大雨的位置會有很大差異；而不同電腦模式預測的低壓槽位置、發展及東北季候風的強度都存在分歧。

天文台續指，個別在低壓槽附近觸發的對流雲團，其位置、走向及時間亦有頗大隨機性，對幅員不大的香港來說，會添上另一項變數。「無論如何，若大雨真的在上班上學的時段發生，一定程度上會為市民和同學帶來種種不便，大家要作好準備及應對策略。」

下周初最低溫度或降至20度 雨勢有望舒緩

天文台指，預料受東北季候風及持續雨天的影響，周末期間廣東沿岸風勢頗大，氣溫下降。從概率預報顯示，下周初的最低氣溫較大機會為20度，但寬闊的概率分佈顯示出其不確定性；若氣溫如期大幅下降，大氣會穩定下來，周末期間的雨勢便有望舒緩。