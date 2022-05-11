本周四五雨勢更大　天文台指難料是否發暴雨警告　下周降溫至19度

踏入雨季，本港連續數日將有大雨及狂風暴雨，預料市民最快要到下周二（17日）才有機會見到陽光。天文台高級科學主任張冰接受《香港01》查詢時，指預料本周四及五（12至13日）雨勢將較今日大，天氣更加不穩定，但因雨勢發展有隨機性，加上本港面積較小，故難以預料會否發出暴雨警告信號。



天文台又預料，一道低壓槽會在未來數天於華南沿岸徘徊，該區連續有大雨及狂風雷暴，預料一股東北季候風在周日（15日）抵達廣東沿岸，該區風勢頗大，氣溫逐步下降，周末最低氣溫僅21度，鐵路迷周日等東鐵過海段通車，記緊穿上外套及帶備雨具。



▼5月11日暴雨來襲下的香港▼



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周四、五有狂風暴雨 周末天氣續不穩

天文台表示，活躍低壓槽持續影響廣東沿岸，本港今早有多處地區錄得超過20毫米雨量，新界西部就錄得超過50毫米，而西貢區更錄得超過70毫米。天文台預料下午及今晚仍然多雲、有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，風勢吹和緩東南風，漸轉吹南至西南風。展望周四、五有大雨及狂風雷暴，週末期間天氣仍然不穩定。下週初氣溫稍為下降至20度或以下。

今日中午雨勢大 期望收工減弱

天文台高級科學主任張冰表示，雨勢連同一道活躍低壓槽會在今日持續影響本港，預料今日中午前後雨勢較大，視乎中午雨勢是否已「落過一浸」，期望收工時間雨勢會稍為減弱，提醒市民留意水浸及交通情況。他表示，未來幾天將受該道低壓槽影響，華南地區會有不穩定天氣。

▼5月2日天文台總部錄得16.4度低溫▼



雨勢有一定隨機性 難料會否發出暴雨警告

他指出，預計尤其星期四、五的雨勢會較今日更大，會有狂風暴雨，但是否會發出黃、紅或黑色暴雨警告，則要視乎南邊的氣流及北邊的冷空氣哪一邊較強，其位置及動向等，又強調雨勢有一定隨機性，加上香港比較細，難以預測會否發出暴雨警告。

展望下周中期有陽光

至於未來數天天氣，張冰稱本周末天氣仍然不穩，但會有好轉，預料屆時會有一股東北季候風抵達廣東一帶，風勢較大，氣溫將下降，周初天氣較涼，最低低至攝氏19至20度，而隨低壓槽漸遠離沿岸，期望雨勢在下周初減弱，至下周中期會有陽光。

天文台九天天氣預報。（天文台）

下周一低至攝氏19度

據天文台九天天氣預報，明日至周六（12至14日）氣溫均介乎攝氏24至27度，至周日開始下降，降至最低24度，到下周一（16日）更會降至最低19度，之後氣溫慢慢回升，下周五（20日）最高氣溫重上28度。天文台亦預料雨勢將維持到下周一，直至周二才部份時間會有陽光。