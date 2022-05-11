料大雨落到星期日氣溫驟降　有幾大機會掛紅雨黑雨？天文台這麼說

踏入五月，天氣變得炎熱，汗水增多之外，雨水亦會逐漸增多。



亞洲大陸受熱後，升溫較海洋快，來自南海的暖濕西南氣流變得活躍，相反代表冷空氣的東北季候風因而減弱。

冷暖氣團交匯之處會低壓槽或者靜止鋒發展，有利對流生成驟雨及雷暴，帶來大雨甚至暴雨。

以往低壓槽曾導致三日內發黑色暴雨警告 今次會否一樣？（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 19

位於華南北部的低壓槽會在五月十日形成及逐漸向南移動，而本週中後期華中的一股東北季候風會向南擴展。過程中，北方冷空氣與南海的溫暖氣團在華南爭持，下層輻合及上層輻散有利大氣的上升運動。同時西南低層急流亦會覆蓋華南沿岸，並為該區帶來源源不絕的水分。在不穩定的天氣影響下，本週中後期華南沿岸連續數天會有大雨及狂風雷暴，而本港天氣亦會在星期二後變得不穩定。電腦模式預測一道延綿數千公里的低壓槽會持續影響華南沿岸乃至日本。

根據最新的顯著降雨概率預報，星期三至星期日（五月十一日至十五日）香港廣泛地區累積雨量達到10毫米的機會均為高。翻查過去紀錄，五、六月份也有不少與低壓槽相關的大雨日子，而伴隨的長時間大雨亦會增加水浸及山泥傾瀉風險，因此大家要有所準備。例如在2020年6月6日至8日期間，一道低壓槽持續為華南帶來不穩定天氣，本港受到相關的持續大雨及狂風雷暴影響，三日內天文台曾發出雷暴警告、黃色、紅色、黑色暴雨警告信號、山泥傾瀉警告以及新界北部水浸特別報告。

然而，每次天氣過程不盡相同。首先，冷暖空氣的相對強弱會影響低壓槽的位置及其動向，只要任何一方的勢力稍有改變，低壓槽及其相關大雨的位置會有很大差異。而不同電腦模式預測的低壓槽位置、發展及東北季候風的強度都存在分歧。此外，個別在低壓槽附近觸發的對流雲團，其位置、走向及時間亦有頗大隨機性，對地方不大的香港來說，會添上另一項變數。無論如何，若大雨真的在上班上學的時段發生，一定程度上會為市民和同學帶來種種不便，大家要作好準備及應對策略。

除此之外，預料受東北季候風及持續雨天的影響，週末期間廣東沿岸風勢頗大，氣溫下降。從概率預報顯示，下週初的最低氣溫較大機會為20度，但寬闊的概率分佈顯示出其不確定性。若氣溫如期大幅下降，大氣會穩定下來，週末期間的雨勢便有望舒緩。請大家密切留意天文台最新的天氣信息。

原文：大雨在即、見字帶遮作者：香港天文台當值預報員