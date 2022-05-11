珠海暴雨水浸金巴停駛至周六　苦候三年回鄉乘客轟：退款有用咩？

一股低壓槽正在華南沿岸徘徊，為澳門、珠海及廣東等地帶來大雨及狂風雷暴。港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）今日（11日）公布，珠海受暴雨水浸影響，即日起暫停往珠海班次服務，直至本周六（14日）零時恢復。

《香港01》接到不少乘客投訴，批評金巴僅退費了事，「退返65蚊畀我哋有咩用？我今日張飛要早3個月搶架！」，他們要求金巴提供補票安排，讓他們短期內再出發。



受暴雨影響，珠海市出現水浸，港珠澳大橋香港往珠海需暫停，周六（14日）恢復運作。（珠海交警微博圖片）

+ 2

金巴周六凌晨恢復運作

港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)今日公布，受暴雨水浸影響及疫情防控工作的相關要求，根據珠海市政府部門指示，從今日（11日）下午2時起，香港往珠海班次單向暫停營運，並將於周六（14日）零時起恢復正常，已購買了以上停運班次車票的乘客，將免費辦理退票手續。

疫情下要提早3個月搶車票

乘客陳先生原本乘坐下午2時正的金巴前往珠海，惟1時45分獲告知因水浸問題暫停運作，同行35名乘客頓感徬徨，「淨係搵個司機嚟同我哋講話無得上車，叫我哋自己諗方法上去，退返65蚊畀我哋有咩用？」

陳先生已經3年沒有回鄉探親，今次因天氣問題無法成行感到失望，他指疫情下金巴車票一票難求，他早3個月前已在網上「搶飛」，為了今日行程又要自費240元做核酸檢測，他促請金巴安排補票方案，讓受影響人士可以短期內再出發，「無人會諗到天氣搞成咁，但起碼幫我哋補票，唔通又要搶3個月嘅飛？」

另一名女乘客亦投訴金巴安排不周，十分「勞氣」，「依家又要我再買飛，又要重新做檢測，我3年無返過去喇，我阿爺97歲，見一次少一次呀！」

▼5月11日暴雨來襲下的香港▼

