暴雨｜未來兩三日實際雨量難測　天文台：太早預測「虛報」風險大

本港今日（11日）多區錄得超過40毫米。天文台表示，截止下午1時西貢、大嶼山西南區更錄得超過150毫米以上雨量。署理香港天文台台長陳栢緯表示，未來兩三日實際雨量暫仍難預測，但會持續為本港帶來雨水。他又解釋，現時與暴雨相關的警告系統最快做到10多分鐘前，愈早向公眾發出相關訊號，「虛報」風險愈大，又稱已與教育局相關部門聯繫。



陳栢緯續說，澳門、珠海等地區量度雨量原理與本港相同，但即使地理位置相近，該區今日累計的雨量已是香港的幾倍，因而有相關停課安排。



雨量分布不一 西貢半日錄150毫米 沙田大埔只有40毫米

署理香港天文台台長陳栢緯表示，未來周四、周五雨勢依然頗大。今日香港多個地區所錄的雨量分布不一，西貢及大嶼山西南區雨勢最大，截止下午一時已錄得超過150毫米雨量；而沙田、大埔則只有約30至40毫米雨量。

只提帶遮未如珠澳停課 署理台長陳栢緯：三地相近但雨量明顯不平均

被問到為何臨近地區如澳門、珠海等地區昨晚（10日）起已預先發出停課的警告，香港天文台則只是提醒市民帶雨傘，陳栢緯解釋背後測量原理一致，雖然地區相近，但澳門今日已錄得愈100毫米雨量、珠海更有200毫米，雨量明顯不平均。

科技也未能準確計算 最早只能在暴雨前10多分鐘作警報

至於未來雨勢如何、會否有停課等安排或哪區雨量較多，陳栢緯則表示一致與教育局等部門聯繫，而現時與暴雨相關的預警系統，最快只能在暴雨來臨前10多分鐘，科技未能準確計算出大雨將會降臨什麼地區；他又稱，太早公布預測只會引來「虛報」風險，夏季經常產生強烈對流而致大雨的現象，尚難預料明日雨勢移動方向。