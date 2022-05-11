雷雨｜天文台籲「見字帶遮」　網民fb掀罵戰：黃雨都無vs多區細雨

【天文台／天氣預測／消息】一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而本港今日（5月11日）天氣急速轉差，早上多處地區錄得超過20毫米雨量，西貢更錄得超過70毫米。惟本港天文台只發文說「大雨在即、見字帶遮」，以及提醒市民出門前要留意最新天氣資訊及預測，引來大批網民湧到天文台Facebook留言，結果引來支持及反對雙方罵戰，也有網民笑言今次天文台「一注獨中」。



多個天氣預報都早已預測未來數天有大雨及狂風雷暴，澳門、珠海及廣州昨日（5月10日）已宣布今日停課，惟本港天文台只在前日（5月9日）發文說「大雨在即、見字帶遮」，今早則再提醒市民要留意天文台最新天氣資訊。

由於多區都見雨勢漸大，大批網民湧到天文台Facebook留言，質疑為何天文台連黃色暴雨警告也沒有發出，認為天文台應有「預測」問題功能而非只記錄天氣即時數據，「點解連黃雨都無個？」、「係唔係咪咩警告信號都無呀？」、「等放學，啲雨殺到就麻煩」、「天氣要嚟預測㗎嘛！」、「數據固然重要，但既然『預測』就係準備有事」、「天文台，唔該你好好改善一下，次次都係做天氣『紀錄「你咁樣我都識睇啦」、「見字帶遮準時返工返學，不準遲到呀」。

但亦有不少網民反駁，本港大部份地區都只下細雨，根本未達暴雨警告標準，又說不應盲目跟從珠海及澳門停課做法，「停課唔應該同香港比。我區微雨」、「即使港九新界西部比較大雨，但跟黃雨仍有一些距離。況且港九東只係下細雨」、「希望理性討論，因為周邊地區的排水系統及防洪設施唔完善，香港喺呢方面確實做得比佢哋更好」。

也有網民指出，今早雨勢沒想像般大，笑言「天文台今次一注獨中」。

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不過，雖然本港雨勢今早未算太大，惟天文台發出特別天氣提示，指活躍低壓槽持續影響本港，預料中午前後雨勢可能較大，提醒市民應留意天氣變化。

根據天文台暴雨警告信號指引，「黃色暴雨警告信號」表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；「紅色暴雨警告信號」表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米大雨，且雨勢可能持續；「黑色暴雨警告信號」則表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

按此推算，本港今早雨勢未達到「黃色暴雨警告信號」標準。