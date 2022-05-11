【天文台/暴雨/停課/澳門】早於上週天文台已經預告，一道低壓槽將廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。昨日（5月10日）晚上澳門、珠海、廣州等城市提早宣佈停課，反而本港天文台卻毫無表示，只在自己網頁及社交平台「見字帶遮」，被網民鬧爆。不過今早（5月11日）天氣未算特別惡劣，有網民180轉軚指「天文台終於啱返次」。



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今早香港多處地區錄得超過20毫米雨量，連黃雨的標準都不到。不少網民都認為未去到要停課的級數，「老老豆豆，其實今日又唔係真係好大雨」、「呢邊又唔大雨，我哋又有排水系統，跟乜X？」亦有網民認為，今次天文台終於威返次，不跟隨週邊地區的決定。「人哋知自己去水差，所以先要停，同一個level對面海可以水浸，但係香港就冇問題。」

另一方面，在天文台Facebook專頁中，有網民認為要提早倏好準備，「等放學，啲雨殺到就麻煩。放學通常都係老人家去接。一老一嫩好擔心」，不過亦有人指出，停課與否並非由天文台決定，「宣唔宣佈停課唔係天文台決定，而係教育局決定」。

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天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武今早表示，「唔好鄰近地區有特別做法就跟風」，指暴雨系統隨機性大，不似颱風一樣有路捉，港珠澳地理上看似鄰近，其實也有數十公里距離，直言預測暴雨，是所有天文台最頭痛的地方。

天文台在官方Facebook專頁最新帖文中，除了提醒市民「見字帶遮」，亦請市民留意天文台的天氣資訊，以及提防山泥傾瀉風險。

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