雷雨區未來兩三小時影響本港　天文台：雨區不確定性大難提早預警

本港持續下雨，天文台今早（12日）發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的雷雨區可能在未來兩三小時影響本港，呼籲市民提高警覺。惟連日有市民質疑，天文台未有如澳門和珠海一樣，提早預警有暴雨和宣布停課。



天文台高級科學主任李子祥表示，昨日西貢、港島、大嶼山等的雨勢更嚴重，但形容雨量分散，未達暴雨級別，又稱今次是北方冷空氣和南方的暖空氣「交戰」，嚴重影響低壓槽的行徑，故在不確定性極大的情況下，難以提前預警，強調天文台連日來已透過天氣預報、隨筆等更新天氣狀況和提醒市民暴雨的來臨。



▼5月11日暴雨來襲下的香港▼



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天文台表示，一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來不穩定天氣。本港今早多處地區錄得超過30毫米雨量，而新界北部及東部的雨量更超過70毫米，預料今日天氣繼續有密雲、驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹和緩至清勁南至西南風。

（天文台截圖）

港昨降雨未達暴雨程度 不需發警告

澳門和珠海前晚（10日）預警昨日會出現暴雨，並宣布昨日全日停課，惟本港未有跟隨，昨日亦無發出暴出警告而備受質疑。

天文台高級科學主任李子祥早上在港台節目《千禧年代》解話稱，本港昨日持續受驟雨和雷暴影響，故各區均錄得逾50毫米雨量，而西貢、港島、大嶼山部份地區情況更嚴重，全日雨量超過100毫米，「啲雨攤開唔同時段落，每個鐘頭雨量都唔算好大，都未達到暴雨程度，所以尋日個雨勢嚟講，雖然個雨量係比較多，但未達到需要發出暴雨警告嘅情況。」

天文台高級科學主任李子祥表示。（資料圖片／羅君豪攝）

天文台︰提早預警要與不確定性做一個平衡

他續指，今次的不穩天氣受一個活躍低壓槽影響，形容低壓槽的發展有很大「隨機性」，今次更是北面冷空氣和南面暖空氣「交戰」，嚴重影響低壓槽和相關雨區的移動速度和方向，定時、定點預報暴雨的不確定性和誤差極大：「一條低壓槽上面唔會每一個地方都落雨，喺低壓槽附近就好似煲水咁，隨機地去影響我哋呢區」，他形容雨區較為分散，而珠江口東面和西面的變化很明顯，強調提早預警要與不確定性做一個平衡。

他續指，理解市民希望及早知道天氣變化，故日前已在九天天氣預報率先提出近日天氣可能不穩，有機會出現雷暴、大驟雨甚至大雨，他形容這是第一步，到周一（9日）和周二（10日）進一步確定有關預測後，便透過「天氣隨筆」和新聞發布會將最新預布提醒市民未來天氣不穩，現時會進一步透過特別天氣提示，預報短期內的天氣變化。