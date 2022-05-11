暴雨｜天文台發特別提示：強陣風續吹襲香港　籲身處室外盡快躲避

本港持續下雨，天文台今天晚上（11日）8時15分發出特別天氣提示，預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港，呼籲如身處室外，盡快到安全地方躲避。



▼5月11日暴雨來襲下的香港▼



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黃竹坑晚上強陣風達時速70公里

天文台昨發出的雷暴警告，有效時間至今晚10時正，預料香港有一兩陣狂風雷暴。 天文台最新預料，高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港，而在下午8時10分，黃竹坑已錄得每小時超過70公里的強陣風。

5月11日晚上8時半天氣雷達圖像顯示，一道雨帶覆蓋珠江口一帶。（天文台圖片)

署理天文台台長陳栢緯今日下午曾表示，今日香港多個地區所錄的雨量分布不一，西貢及大嶼山西南區雨勢最大，截至下午1時已錄得超過150毫米雨量；而沙田、大埔則只有約30至40毫米雨量，估計本周四及周五雨勢依然頗大。