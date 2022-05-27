雷暴警告生效　元朗大埔今早雨勢大　天文台料下周炎熱偶重見陽光

雷暴警告現正生效，今早（27日）部分新界地區雨勢較大，料有雷暴的天氣持續至明早。天文台預測，下周多日天氣炎熱迎陽光，市區最高氣溫達32度，但至下周五（6月3日）端午節當日，料驟雨增多，兩日後更暫別陽光，局部地區有雷暴，料這個長周末天氣不似預期，市民外出時要留意天氣狀況了。



▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼

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天文台在上午11時45分發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的驟雨及雷暴會在未來兩三小時繼續影響本港。今早九龍及新界部分地區錄得超過10毫米雨量，在上午10時45分的過去一小時，元朗已錄得50毫米雨量，大埔亦錄得41毫米雨量，天氣明顯轉差，初時離岸及高地風勢清勁。

天文台預測，明日仍然多雲及有幾陣驟雨，早上驟雨較多及有幾陣雷暴，至下午才驟雨減少，迎來短暫時間陽光。

下周日市區32度 端午節雨水增多

隨著位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，未來兩三日華南沿岸天色逐漸好轉。天文台預測，下周日（29日）起開始部分時間有陽光，天氣變得炎熱，市區最高氣溫升至32度。

一股炎熱的西南氣流會在下周持續影響本港，並帶來幾陣驟雨，天文台料下周多日驟晴驟雨。隨著覆蓋華南的高空反氣旋會在下周後期減弱，料下周五端午節驟雨增多，亦短暫時間有陽光，其後兩日假期繼續有幾陣驟雨，周日更局部地區有雷暴，料今個長周末天氣一般，計劃郊遊的市民或要準備Plan B了。

▼5月11日 暴雨來襲下的香港▼

