天文台長指降雨爆發時間具隨機性　試用新雷達加密掃描惟仍存局限

本港上周天氣不穩，迎來連場大雨，天文台發出今年首個紅色暴雨警告信號，內地更形容為今年入汛以來最強降雨，多地提早宣布停課。天文台台長鄭楚明表示，降雨爆發時間具隨機性，上周當本港降雨達黃雨水平，鄰近的澳門及珠海已分別達紅雨及黑雨水平，反映「同一環境下有暴雨產生，但降雨量相差好遠」，故難以互相比較安排。



▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼



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港天文台有與澳門及廣州互通氣象消息

鄭楚明今日（15日）在無綫電視節目《講清講楚》表示，今次降雨屬頗嚴重，事前曾與澳門及廣州的氣象部門開會互通消息，主要討論科學氣象議題，而非停課安排。他指，每個地方制度、降雨時間、地點及雨量不同，難以互相比較，故會後「自己做自己嘢」，直言「（提早停課壓力）講真就無乜」。

他又指，降雨爆發時間具隨機性，「煲水時第一粒水泡邊個位置出現，有隨機性」，例如上周四（12日）下午本港發出黃色暴雨警告信號，每小時雨量介乎20至30毫米，同時澳門南面每小時降雨量則超過50毫米，珠海南面降雨量更超過90毫米，「同一環境下有暴雨產生，但降雨量相差好遠」。

鄭楚明形容今次降雨屬頗嚴重，事前曾與澳門及廣州的氣象部門開會互通消息，主要討論科學氣象議題。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

試用新式雷達加密掃描次數

暴雨預測方面，鄭楚明表示，若依靠電腦模式，把觀察資料輸入電腦，再利用物理方程式，預計未來數小時至數天的轉變，但當輸入資料出現誤差，會隨時間增加，故預測時間越久，準確度也會隨之下降。他以上周五（13日）早上的紅雨為例，當時雨帶主要在港島及港島南邊，下午雨帶逐漸遠離，天色稍好轉，但參考12小時前的電腦預測，則料下午仍有雨帶覆蓋本港，可見12小時預測位置可相差數十至數百公里，「攞電腦模式預測聽日會唔會出現暴雨，肯定好難」。

因此，他稱利用臨近預報，則透過雷達掃描本港附近地區的大雨及預測趨勢，每六分鐘掃描一次，現正試驗一部新式雷達，可加密至每分鐘一次，價格較傳統便宜，體積也較小，但覆蓋範圍收窄，加上本港多高山阻擋，亦構成局限。

呼籲市民減排減碳 助減少極端天氣情況

鄭又指，目前透過特別天氣提示，提醒市民某個大雨區未來兩三小時或影響本港，亦因黃雨較容易掌握，故一般可一兩小時前預先告知市民，但紅雨及黑雨則屬「極端中的極端」，屆時或出現多個暴雨區域，或兩條雨帶交錯，從而出現劇烈爆發，故期望未達相關指標，已預先發出警告信號，但按目前技術最多可提早10至20分鐘發出。他亦透露，曾使用AI協助預報，但效果一般。

被問及極端天氣會否更難預測，鄭楚明表示氣候變化帶來極端天氣頻率增多，運用電腦模式預報暴雨亦有局限， 亦預期未來有機會遇到更強降雨，期望隨科技進步，有助臨近預報；又指「極端天氣係人搞出嚟」，呼籲市民減排減碳，減少用電。

▼5月11日 暴雨來襲下的香港▼

