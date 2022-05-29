多個地區熱辣辣升至30度以上　天文台料「芒種」翌日再迎狂風雷暴

周日早上驟晴驟雨，多區升溫至超過30度，其中上水在正午時分已率先升至33度達酷熱水平。天文台預測，高空反氣旋會在未來一兩日帶來大致晴朗及炎熱的天氣，至本周中期驟雨較多，料周五（6月3日）端午節有幾陣驟雨，亦部分時間有陽光，市區高見32度。

天文台又預測，下周初天氣轉差，下周二（6月7日）更有機會迎來狂風雷暴，市區最高氣溫稍降至30度，市民外出時要記得帶上雨傘了。



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高空反氣旋正帶來大致晴朗的天氣，本港今日熱辣辣。截至上午11時半，大部分地區已升溫30度或以上，其中上水已率先達33.1度。天文台早上亦發出特別天氣提示，提醒天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕、多補充水分。

高空反氣旋會在未來一兩日為廣東沿岸帶來大致晴朗及炎熱的天氣，天文台預測，明日大致天晴及炎熱，打鼓嶺及石崗有機會升溫至34度，上水或更達35度，但早上局部地區有驟雨，周二（31日）起轉為有幾陣驟雨。

踏入6月，天文台預測多日有陽光，受一股西南氣流影響，周五端午節將部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨，市區高見32度，料今個長周末天氣相若，計劃郊遊、游「龍舟水」的市民要留意天氣狀況了。

（天文台網站截圖）

下周一（6日）是二十四節氣中的「芒種」，傳統上開始進入梅雨時節，天氣變得悶熱。天文台預測，當日天氣轉差，料大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，翌日更有狂風雷暴，市區最高氣溫稍降至30度。

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