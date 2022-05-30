酷熱警告生效 下午氣溫創今年新高 天文台料端午節前後炎熱
撰文：勞敏儀
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酷熱天氣警告現正生效，正午時分本港多區氣溫上升至30度以上，天文台下午錄得32.7度，創今年新高。天文台預測，本周餘下日子持續部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨，市區最高氣溫達32度，部分新界地區或升溫至34度。
隨著一道低壓槽會在下周初於廣東徘徊，料二十四節氣「芒種」（6月6日）迎來雷雨，隨後兩日繼續天氣不穩，市區最高氣溫稍降至30度。
▼4月29日天文台發出今年首個酷熱天氣警告 打破歷來最早發出紀錄▼
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本港今早繼續陰晴不定，至正午時分開始陽光普照，其中位於尖沙咀的天文台總部錄得32.7度，成今年暫時最高氣溫，而深水埗更升溫至33.1度，成全港最熱地區。天文台料下午天氣酷熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨及雷暴，今晚轉為大致多雲。
一股西南氣流會在未來數天繼續影響華南沿岸，本港天氣持續炎熱，亦有幾陣驟雨，料本周市區氣溫徘徊在介乎27至32度。參考自動分區天氣預報，未來三日上水、打鼓嶺及石崗最高氣溫達34度，市民要注意防曬及補水了。
周五是端午節假期，天文台料當日天氣炎熱，亦有幾陣驟雨，計劃游「龍舟水」的市民要留意天氣狀況。
「芒種」起迎三日雷雨
天文台預測，一道低壓槽會在下周初於廣東徘徊，並為該區帶來雷雨，料下周一「芒種」局部地區有雷暴，其後兩日更有幾陣驟雨及雷暴，市區最高氣溫稍降至30度，返工返學要記得帶遮了。
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