天文台料下午有幾陣狂風雷暴　六月初持續炎熱　「芒種」天氣轉差

狂風雷暴將至！天文台表示，一股偏南氣流正為珠江口附近帶來驟雨及雷暴，在過去兩三小時，南區、大嶼山、屯門及大埔錄得超過5毫米雨量，料下午繼續有驟雨及幾陣狂風雷暴，天氣炎熱。

即將踏入六月，受西南氣流影響，天文台預測本港持續部份時間有陽光及炎熱，市區高見32度，料周五（3日）端午節當日局部地區有驟雨，上水或升溫至34度。

隨一道低壓槽會在下周初至中期於廣東沿岸徘徊，天文台料下周一（6日，亦是二十四節氣中的「芒種」）天氣明顯轉壞，料將迎來狂風雷暴，其後兩日繼續有驟雨及雷暴，市區最高氣溫稍回落至「2字頭」，返工返學記得帶遮了。



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天文台表示，一股偏南氣流正為珠江口附近帶來驟雨及雷暴，料下午繼續有驟雨及幾陣狂風雷暴，天氣炎熱。

西南氣流會在未來數天影響華南沿岸，區內天氣持續炎熱，亦有幾陣驟雨。天文台預測，六月首日部份時間有陽光，市區高見32度，同時有幾陣驟雨，翌日驟雨減少，料端午節當日繼續熱辣辣，局部地區有驟雨。隨後兩日再轉為有幾陣驟雨，市區氣溫徘徊27至32度。

（天文台網站截圖）

下周一起連續三天有雷暴

天文台預測，一道低壓槽會在下周初至中期於廣東沿岸徘徊，並帶來雷雨，料下周一「芒種」暫別陽光，天氣進一步轉差，迎來大致多雲，有驟雨及狂風雷暴的天氣，高地間中吹強風，其後兩日繼續有雷暴，市區最高氣溫稍降至29度。

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