天文台公布夏季預報 全球暖化及城市化夾擊 料6至8月偏熱多雨
撰文：勞敏儀
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天文台今日（31日）更新季度預報，指受全球暖化和本地城市化的影響，香港6至8月夏季氣溫有明顯長期上升趨勢，料今個夏天氣溫正常至偏高（即高於28.9度），而雨量亦正常至偏多（即多於1,560毫米）。
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拉尼娜現象持續 料對港無顯著影響
本港剛經歷自1884年有紀錄以來最熱的一年，去年熱夜及酷熱天氣日數分別達61日及54日，均是有紀錄以來最多。今年亦提早感受到夏天氣息，早在4月底已迎來首個酷熱天氣警告，打破2018年5月3日紀錄，成為歷來最早發出的酷熱警告。
▼4月29日 歷來最早酷熱天氣警告▼
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天文台今日公布6月至8月季度預報，料氣溫正常至偏高。天文台表示，拉尼娜在過去個多月持續，赤道太平洋中部及東部水溫維持偏冷，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料拉尼娜會在今年夏季持續，但統計分析顯示拉尼娜對香港夏季的溫度和雨量沒有顯著影響。
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大部份氣候模式預測華南偏熱
不過天文台指出，受全球暖化和本地城市化的影響，香港夏季氣溫有明顯長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高；而世界各地大部份氣候模式預測今年夏季華南的溫度正常至偏高。
在雨量方面，綜合考慮多個氣候模式的預測，預料香港今年夏季雨量正常至偏多的機會略高。
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今年或多至8個熱帶氣旋襲港
天文台3月時公布全年預測，料全年總雨量正常至偏多（介乎2,200至2,800毫米）；香港全年平均氣溫正常至偏高；料有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，屬正常至偏多。
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