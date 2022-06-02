天文台：5月天氣遠較正常清涼　破逾百年低溫紀錄　雨量多正常50%

5月剛過去，天文台回顧上月天氣，指由於影響華南的東北季候風較正常強，形容今年5月天氣「遠較正常清涼」。天文台指，上月全月平均氣溫為25度，較正常值26.3度低1.3度，並於5月2日早上錄得全月最低氣溫16.4度，是自1917年以來五月份錄得的最低溫記錄。

另外，在5月11日至13日的持續大雨，令上月較正常多雨，全月總雨量為436.5毫米，較正常值290.6毫米多約50%。本年首五個月的累積雨量為705.3毫米，較同期正常值590.9毫米多約19%。



▼5月2日天文台總部錄得16.4度低溫▼



天文台表示，受東北季候風及高空擾動影響，5月首兩日多雲及有驟雨，天氣相當清涼，多個地區錄得超過60毫米雨量。天文台於5月2日錄得平均氣溫為18.5度，打破本港5月份，日平均氣溫最低記錄。受一股乾燥大陸氣流及隨後偏東氣流影響，5月3日至6日大致天晴，天氣亦較乾燥，下午相對濕度維持約50%。

上月13日曾發今年首個紅雨警告

華南北部的一道活躍低壓槽於5月10日向南靠近，其後數日在廣東沿岸徘佪。5月11日至13日該低壓槽為珠江口一帶，帶來大驟雨及狂風雷暴，本港各區普遍錄得超過300毫米雨量，港島部份地區更錄得超過400毫米雨量。5月13日早上大雨，天文台更發出今年首個紅色暴雨警告信號。

▼5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼



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5月30日錄得32.7度屬全月最高

隨低壓槽移向南海北部及沿岸地區受偏東氣流影響，5月14日至15日驟雨逐漸減少。受東北季候風影響，翌日天氣稍涼及有幾陣驟雨。在一股乾燥東北季候風支配下，5月17日至18日轉為大致天晴，18日亦非常乾燥，大部份地區中午左右的相對濕度下降至約30%。

隨着東北季候風緩和，除5月19日初時有幾陣驟雨外，於5月19至21日，日間大致天晴及炎熱。受南海北部一道廣闊低壓槽及一股清勁至強風程度偏東氣流影響，5月22日至25日轉為大致多雲及有幾陣驟雨。受廣東沿岸的低壓槽影響，5月27日驟雨較多及有幾陣雷暴。天文台又於5月30日下午錄得全月最高氣溫32.7度。

▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼



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▼5月13日 DSE考生在暴雨警告下到試場應試▼

