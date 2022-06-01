大美督正午達33.7度　天文台料炎熱至周末　下周多日天陰有雷暴

本港近日陰晴不定，一時陽光普照，但轉眼又迎來幾陣驟雨。天文台今早（1日）11時發出特別天氣提示，指驟雨及雷暴正從珠江口以西逐漸靠近，並可能在未來兩三小時影響本港，外出Lunch的市民要留意天氣狀況了。

展望未來數天天氣，料本港持續炎熱，多日市區高見32度。隨著一道低壓槽會在下周初至中期於廣東沿岸徘徊，最快下周一（6日）迎來雷雨，下雨天料持續至下周五（10日）。



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本港今日部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨，在正午時分多區已升溫至30度或以上，截至上午11時半，大美督已達33.7度，成全港最熱地區，料下午局部地區有雷暴，天氣炎熱，吹和緩南至西南風。

一股西南氣流會在未來數天影響華南沿岸，令該區天氣持續炎熱，亦有幾陣驟。天文台預測，未來三日均部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，料周五端午節仍要面對陰晴不定的天氣，無論計劃游龍舟水或是觀賞龍舟賽事的市民，記得要做好兩手準備了。

下周迎來至少三日雷雨天

天文台預測，一道低壓槽會在下周初至中期於廣東沿岸徘徊，並帶來雷雨，料下周一「芒種」當日天氣轉差，迎來大致多雲、間中有驟雨及幾陣雷暴的天氣，市區最高氣溫稍降至30度，雷雨天料持續至下周三（8日），隨後兩日繼續是下雨天，料將迎來天陰陰的一周。

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