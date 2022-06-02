端午節游龍舟水或遇雷雨　天文台料周五高見32度　下周初狂風雷暴

【端午節天氣】周五（3日）是端午節，赤柱將有龍舟巡遊活動，市民或會趁假日到海灘游龍舟水，不過天氣或未盡如人意。天文台表示，預料周五早上局部地區有雷暴，日間繼續陰晴不定、天氣炎熱，市區最高氣溫達32度。

面對一道低壓槽會在下周於廣東沿岸徘徊，天文台預測，下周一（6日）是二十四節氣中的「芒種」，天氣明顯再轉差，將迎來狂風雷暴，雨勢有時頗大，返工返學要留意天氣狀況了。



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一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，與其相關的雷雨區正影響珠江口以西，本港今日短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨，吹和緩西南風。截至上午11時半，大美督、元朗公園、西貢、坪洲等地區已升溫至32度。

明日是端午節，將迎來一連三日長周末，赤柱亦會上演龍舟巡遊，市民若打算趁端午節去觀看巡遊或游龍舟水，要注意天公或不造美。天文台預料，明日早上局部地區有雷暴，短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨，其後兩日繼續時晴時雨，天氣持續炎熱，市區料將高見32度。

（天文台網站截圖）

下周初遇狂風雷暴 下周二有大驟雨

天文台預測，一道低壓槽會在下周於廣東沿岸徘徊，並帶來大驟雨及雷暴，料下周一「芒種」多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風，翌日繼續密雲，有大驟雨及狂風雷暴，雷雨天料持續至下周三（8日），市區最高氣溫稍降至29度。天文台又預料，多雲有雨的天氣將持續至下周六（11日），意味整個星期外出時都最好帶備雨傘了。

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