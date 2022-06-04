天氣炎熱今日預測高溫32°C　未來一周有雨　下周一狂風雷暴

本港今日天氣炎熱，最高氣溫料達攝升32度，天文台今早凌晨6時許發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，提醒市民多補充水分。

炎熱過後即有風雨至，天文台預料未來一兩日會有驟雨，隨後三四日有大驟雨及狂風雷暴，最高氣溫較今日低兩三度，有雨的天氣將持續至少一星期。



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今日最高氣溫32°C 晚上大致多雲

天文台表示，西南季候風正為廣東帶來炎熱及有驟雨的天氣，本港今日天氣炎熱，氣溫介乎攝氏29至32度，局部地區有驟雨，下午部分時間有陽光。至於今晚大致多雲，吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。

天文台今發特別天氣提示 市民提防中暑

天文台今晨6時45分發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，提醒市民應保持警惕，多補充水分，又呼籲在戶外工作或活動的人士，應留意身體健康狀況，帶備食水及防曬用品。天文台亦建議市民今日減少長時間在陽光下曝曬、保持室內空氣流通，並要關注長者或慢性病患者的健康狀況。

至今日下午1時，各區最高氣溫。（天文台截圖）

多區氣溫超30°C 元朗公園高達33°C

據天文台截至下午1時的分區天氣情況，多區最高氣溫超過攝氏30度，其中元朗公園氣象站錄得33度、赤臘角32.6度、上水32.4度、西貢32.3度，市民趁周末外出遊玩，應做好防曬及防暑工作。

未來一兩日有驟雨 下周有狂風雷暴

至於下周天氣方面，天文台稱西南季候風會在未來一兩日繼續為華南沿岸及南海北部帶來驟雨；同時預料一道低壓槽會在華南北部發展，並於下週中至後期在沿岸地區徘徊，為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。

九天天氣預報。（天文台截圖）

根據天文台九天天氣預測，明日（5日）繼續氣溫炎熱，將有一兩陣驟雨，周一（6日）起多有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，周三最低氣溫降至攝氏26度，驟雨天氣至少維持至下下周一（13日），故市民未來一星期出門務必長備雨具。

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