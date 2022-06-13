超級月亮明晚登場　天文台料遇狂風雷暴　7.14可再賞全年最大滿月

明晚（14日）將有超級月亮高掛夜空，但天公不造美，天文台預測位於華南北部的一道低壓槽會在未來兩三日靠近廣東沿岸，料本港未來一連三日有狂風雷暴，惡劣天氣下將不利觀賞。

但有興趣的市民亦不用灰心，皆因下月14日仍有機會觀賞超級月亮，屆時月亮距離地球只有約35.7萬公里，將會是今年的最大滿月。



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超級月亮將於明晚高掛天空，香港最佳觀賞時間為晚上7時52分，屆時只要抬頭望上天，已可靠肉眼看到較平時更大的月亮。但是，天公不造美，天文台料明日多雲，有驟雨及狂風雷暴，相信市民較難觀賞。

如市民仍希望一睹超級月亮，仍可把握7月14日的機會，當日最佳觀賞時間為凌晨2時38分，屆時超級月亮距離地球只有約35.7萬公里，將會是今年的最大滿月。天文台曾解釋，超級月亮是坊間用來形容在滿月前後見到較大的月亮，由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，所以月球有時會較接近地球，如滿月在近地點時發生，月亮看起來會比較大。

（天文台網站截圖）

一連三日迎狂風雷暴 下周初天氣好轉

惡劣天氣持續，天文台預測，由於位於華南北部的一道低壓槽會在未來兩三日靠近廣東沿岸，有狂風雷暴的天氣料持續至周四（16日），其中周三（15日）雨勢有時頗大，市區最高氣溫回落至30度以下，至周五（17日）料仍局部地區有雷暴。

受偏南氣流影響，本周後期沿岸地區仍有驟雨，天文台料最快周末日間短暫時間有陽光。隨著高空反氣旋會在下周初逐漸覆蓋華南沿岸，該區天色好轉，天氣漸趨炎熱。下周二（21日）是二十四節氣中的「夏至」，料當日大致天晴及炎熱，市區最高氣溫回升至32度，但仍有一兩陣驟雨。

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