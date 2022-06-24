周六、周日持續酷熱　天文台料三區或達35度　七一連假有驟雨雷暴

本港近日天氣酷熱，不過七一後或有驟雨雷暴。天文台預測，受高空反氣旋影響，未來兩三日華南普遍晴朗，天氣酷熱。根據九天天氣預報，明日（25日）及周日（26日）同樣天晴酷熱，市區氣溫高見33度，石崗、上水及打鼓嶺更或高見35度，料酷熱天氣警告繼續生效。

不過天文台又預料，一個廣闊低壓槽會在下周中後期為南海北部至呂宋海峽附近帶來驟雨，下周五（7月1日）將短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。七一過後亦連續料有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。



▼5月5日 康文署沙灘重開首日屯門黃金泳灘情況▼



+ 12

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今日（24日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右，當中大美督更高見34.3度。另外，酷熱天氣警告自6月22日生效以來，已持續近54小時。天文台預測今日天晴，下午酷熱，吹輕微至和緩偏南風。

展望明日及周日持續天晴及酷熱，但周日或有一兩陣驟雨，氣溫則介乎28至33度，北區包括石崗、上水及打鼓嶺，更或高見35度。下周二（28日）起料部份時間有陽光，亦有一兩陣驟雨，氣溫則稍降至介乎28至32度，市民外出要帶備雨具。

七一短暫時間有陽光兼有驟雨

下周五為七一回歸假期，不少打工仔更可享三日連假。天文台料七一短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。不過七一過後或要暫別陽光，料下周六（7月2日）及周日（7月3日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市民周末或難以進行戶外活動。不過驟雨亦令炎熱天氣稍降溫，料下周六及周日氣溫回落至介乎28至31度。

▼6月8日．紅色暴雨警告期間滂沱大雨▼

