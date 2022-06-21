珍寶海鮮舫沉沒｜天文台指西沙當日微風　內地、台灣預報不見大浪

屹立香港仔避風塘逾40年的「珍寶海鮮舫」早前啟航離港，前往東南亞維修，惟香港仔飲食集團公布，上周六（18日）下午海鮮舫駛至西沙群島附近水域時，遇上風浪入水沉沒。



根據天文台華南海域天氣報告，6月18日西沙一帶由中午12時半起，至晚上亦只吹2級微風，遠遠未達三號風球的6級風風力。而根據內地國家海洋環境預報中心及台灣中央氣象局6月18日的海浪預測，亦未見西沙群島有大浪。



▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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擁46年歷史的香港仔珍寶海鮮舫一直是南區著名地標，不過母公司香港仔飲食集團早前指，因未能找到第三方營運，活化項目不了了之；加上香港沒有泊位、保養價值不菲，決定將其移離香港。集團最終於上星期二（14日）安排珍寶海鮮舫啟航離港，至昨晚（20日）集團發聲明表示，上周六下午海鮮舫駛至西沙群島附近水域時，遇上風浪入水沉沒。

根據天文台華南海域天氣報告，6月18日香港鄰近海域、香港以南、沙堤以南、海南島東南沿岸及北部灣以南吹強風，間中達6級風，局部地區有驟雨及雷暴，海有中至大浪，即1.25米至4米浪。

不過，天文台亦有列出西沙天氣報告，由12時半起至晚上11時半，西沙亦只吹2級風，能見度介乎22至28公里。根據蒲福氏風級表，2級風風力輕微，平均風速為每小時7至12公里。

國家海洋環境預報中心曾指6月18日西沙群島未見有浪

另外，翻查內地國家海洋環境預報中心海浪預報，6月18日西沙群島未見有浪，而海南島東面則有約兩米高海浪。根據台灣中央氣象局波浪分析，西沙群島一帶於中午12時及下午6時，浪高亦只有1米。

天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

天文台前助理台長︰近日不見附近有熱帶氣旋形成

天文台前助理台長梁榮武就表示，西沙一帶主要受西南季候風影響，風力可至強風，「都有機會有浪，但吹唔吹得沉隻船就好難講」。他又指，大浪可以由遠處傳來，不過先決條件是有風暴，惟近日不見附近有熱帶氣旋形成，笑言「海嘯喺海入面都無浪啦，都係去到岸邊先大浪，如果大浪就一定同風暴有關」。

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼

