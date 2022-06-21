夏季高溫天氣來襲　天文台料本周中後期晴朗酷熱　籲小心「熱夜」

隨著梅雨槽移入內陸後，廣東沿岸地區在過去週末驟雨明顯減少。適逢今日（6月21日）是二十四節氣中的「夏至」，而位於西北太平洋的高空反氣旋正逐漸支配華南沿岸，本週中後期我們將迎來晴朗酷熱的天氣，不禁使人感到「夏天真的來了」。



各大電腦預報模式的最新預測一致顯示位於西北太平洋的高空反氣旋會在未來數日覆蓋華南及南海中至北部（圖一）。受高空反氣旋影響，高空的空氣下沉增溫，加上地面風勢減弱（圖二），在充沛陽光下華南沿岸將出現高溫天氣。

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提起高溫天氣，大家往往首先會聯想到驕陽似火，日間戶外活動時防曬措施固然不可或缺，但亦不應忽略「熱夜」（即當日最低氣溫達攝氏28.0度或以上）帶來的影響。鑑於酷熱日數及熱夜數字持續上升，自去年起天文台在這連結會以新視窗打開。酷熱天氣警告中亦加強了對持續高溫天氣的提示，大家緊記注意身體狀況，提防這連結會以新視窗打開。熱衰竭及中暑！

緊記：1. 補充足夠水分；2. 留意身體狀況，充分休息；3. 在沒有空調設備室內的人士，應儘量打開窗戶以保持空氣流通；4. 多關注長者或慢性病患者的健康狀況。當本港受持續高溫天氣影響：5. 提高警惕。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並儘快求醫。

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原文：夏季高溫天氣來襲作者：當值預報員（香港天文台）