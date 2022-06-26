7.1打風？︱天文台預告南海有低壓區　美預報可達強颱風程度

本港近日陽光普照，連日迎來酷熱天氣。踏入風季，天文台預告一個廣闊低壓區會在本周後期為南海中至北部帶來不穩定天氣，料本月底驟雨增多，七一回歸過後更有幾陣雷暴，但低壓區的發展及移動仍存在變數。



內地中央氣象台預測，七月初在菲律賓附近海域將有熱帶低氣壓生成，並可能北上影響中國華南東部地區，帶來明顯風雨天氣。歐美預報亦發現南海將有熱帶氣旋的蹤影，但強度預測仍存在分歧。



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正午時分大美督、打鼓嶺及石崗氣溫達34度

受高空反氣旋影響，本港今日大致天晴及酷熱，但有一兩陣驟雨，吹和緩南至西南風。在正午時分，大美督、打鼓嶺及石崗已率先升溫至34度。天文台料未來兩日仍然大致天晴及酷熱，但有一兩陣驟雨，市區最高氣溫達33度，估計酷熱天氣警告會繼續生效。

天文台預告有廣闊低壓區形成

天文台預測，一個廣闊低壓區會在本周後期為南海中至北部帶來不穩定天氣，其發展及移動存在變數。參考九天天氣預報，料周四（30日）仍短暫時間有陽光，但亦有幾陣驟雨；七一回歸日假期暫別陽光，市區最高氣溫稍回落至31度，翌日起一連三日有幾陣雷暴，但已轉為間中有驟雨，風力最高只有5級，達清勁水平，未達三號風球的風力。

本港七月會否迎來今年首個熱帶氣旋？內地中央氣象台預測，七月初在菲律賓附近海域將有熱帶低氣壓生成，並可能北上影響中國華南東部地區，帶來明顯風雨天氣。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



美預報料最高可達強颱風

歐美預報亦發現有熱帶氣旋將在南海形成，但強度預測仍存在分歧。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），低壓區在周四進入南海，最高可達強烈熱帶風暴程度，下周日（7月3日）在本港以東登陸。美國全球預報系統（GFS）則料，低壓區進入南海後，逐漸靠近本港，周六（7月2日）更直逼本港，屆時海平面中心氣壓最低只有948hPa，即達強颱風程度，在香港東面登陸。

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