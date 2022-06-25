內地料6.30有熱帶氣旋生成　美預報達颱風程度　天文台料港有雷暴

即將踏入7月盛夏，本港近日天氣亦酷熱。天文台預測，受高空反氣旋影響，未來兩三日華南普遍晴朗，天氣酷熱。料明日（26日）至下周二（28日）雖有一兩陣驟雨，但亦無助降溫，連續三日酷熱市區氣溫高見33度，上水更或達35度。

天文台又預料，一道廣闊低壓槽會在下周中後期為南海北部至呂宋海峽附近帶來驟雨。根據內地中央氣象台預測，下周四（30日）前後菲律賓附近將有熱帶低壓生成，並將對華南沿海帶來明顯風雨天氣。而美國預報則顯示，下周五（7月1日）起有低壓區由南海趨向廣東一帶，7月3日於汕尾市一帶登陸，料最高達颱風程度。



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酷熱天氣警告持續逾78小時 大美督中午升溫至34.2度

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今日（25日）正午時分，新界部份地區氣溫上升至33度左右，大美督最高達34.2度。而酷熱天氣警告自6月22日生效以來，已持續逾78小時。預測本港今日大致天晴，下午酷熱，但局部地區有驟雨，吹輕微至和緩偏南風。

展望未來兩三日大致天晴及酷熱，但有一兩陣驟雨，而明日起至下周二氣溫同樣介乎28至33度，新界多區料達34度，上水更有機會高見35度，料酷熱天氣警告將繼續生效。

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天文台料下周中後期驟雨逐漸增多，下周五（7月1日）七一大致多雲，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周六（7月2日）起至7月4日則同樣多雲，間中有驟雨，有幾陣雷暴，氣溫稍降至介乎27至30度。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



中央氣象台︰下周四前後菲律賓附近將有熱帶低壓生成

內地中央氣象台中期預測則預料，下周四（30日）前後菲律賓附近將有熱帶低壓生成，並將對華南沿海帶來明顯風雨天氣。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），下周六有廣闊低壓區接近本港，海平面中心氣壓最低為998 hPa，即只達熱帶低氣壓程度。

參考美國全球預報系統（GFS），下周五有熱帶氣旋在菲律賓西北面生成，料下周六及周日（7月3日）最接近本港，或於汕尾市一帶登陸。GFS料該熱帶氣旋海平面中心氣壓最低為964 hPa，即達颱風程度。

港天文台預報未見提及有熱帶氣旋或低壓區生成

不過天文台預報未見提及有熱帶氣旋或低壓區生成，風力最高亦只是離岸間中吹5級風，未達三號風球的風力。