打風｜7.1前後狂風驟雨　天文台分析一變數未必打得成風

本周五（7月1日）本港回歸25周年，天文台料周五前後風勢頗大，有狂風驟雨。南海或有熱帶氣旋生成，並在本周後期大致移向廣東西部至海南島一帶，惟其強度及路徑仍存在變數，天文台分析，本港會否打風取決於高空西風槽會如何削弱高空反氣旋，及令其東退的程度。隨着低壓系統遠去，受活躍偏南氣流影響，預料下周廣東沿岸天氣持續不穩定。



天文台表示，當中最大的變數，取決於高空西風槽會如何削弱高空反氣旋，及令其東退的程度。（香港天文台圖片）

天文台表示，受高空反氣旋影響，過去數天華南普遍晴朗，風勢輕微，天氣持續酷熱。但南海中部的一個廣闊低壓區會在未來一兩日發展為熱帶氣旋，本周後期華南沿岸天氣逐漸轉壞且風勢增強，或將出現狂風驟雨及雷暴。不過，當中仍存在變數，取決於高空西風槽會如何削弱高空反氣旋，及令其東退的程度。

若發展成熱帶氣旋 路徑仍存在不確定性

如該低壓系統發展成熱帶氣旋，雖然較大機會採取較偏西的路徑移動，但路徑仍存在不確定性。歐洲、英國及日本模式的最新預測均顯示該低壓系統在形成後會大致移向廣東西部至海南島一帶。然而，美國模式則預計低壓系統會向北移向廣東東部沿岸一帶。

最新的熱帶氣旋路徑概率預測。（香港天文台圖片）

至於強度方面，各大電腦預報模式對低壓系統的強度預測存在頗大分歧，其中日本模式預測強度維持季風低壓的形態，美國模式則預測顯著偏強。

各大電腦預報模式對低壓系統於7月2日的強度預測。（香港天文台圖片）

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