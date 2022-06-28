打風｜天文台調高7.1風力預測料橫風橫雨　差一級達八號風球風力

本周五（7月1日）是本港回歸25周年，但當日料將「橫風橫雨」。天文台預測，南海中部的一個廣闊低壓區會在未來一兩日發展為熱帶氣旋，並在本周後期大致移向廣東西部至海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。



天文台又指，受該熱帶氣旋相關的外圍雨帶影響，南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞，風勢增強，有狂風驟雨及雷暴。根據九天天氣預報，天文台再調高七一的風力預測，最新料吹東風5級，間中6級，高地間中7級，即達三號風球風力，而距離八號風球風力的8級烈風，亦只差一級。



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南海中部低壓區會在未來一兩日發展為熱帶氣旋

天文台表示，一個廣闊低壓區正為南海中部及菲律賓帶來不穩定天氣，並料該低壓區會在未來一兩日發展為熱帶氣旋。天文台又預測，周四（30日）東風逐漸增強，有幾陣驟雨，隨後一兩日風勢頗大及有狂風驟雨。

天文台：7.1高地更間中吹7級風

根據最新的九天天氣預報，周五起連續7日有驟雨雷暴，而周五至下周日（7月3日）的連假天氣惡劣。天文台預測周五大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴。風力方面，今午最新的風力預測較早上預測高，料周五由間中吹6級風，變為間中6級，高地更間中達7級風。

參考蒲福氏風級表，6級和7級風均是強風程度，風力亦達三號風球，而8級風則已達烈風程度，即八號風球的風力。換言之，本港周五風力只差一級，就達八號風球的風力。

根據九天天氣預報，天文台再調高七一的風力預測，最新料吹東風5級，間中6級，高地間中7級。（天文台網頁截圖）

天文台又預測，周六（7月2日）繼續「橫風橫雨」。料周六將多雲，有狂風大驟雨及雷暴。風力方面，天文台則預測周六吹東至東南風5級，間中6級，已達三號風球風力。周日（7月3日）則多雲，間中有驟雨及雷暴。回歸連假天氣惡劣，市民要注意天氣變化。

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▼美國全球預報系統GFS預測▼



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