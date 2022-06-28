打風︱天文台料準熱帶氣旋存變數　有預報直撲香港　7.1狂風雷暴

本港近日天氣酷熱，下周則天氣急轉差。天文台預測，南海中部的一個廣闊低壓區會在未來一兩日發展為熱帶氣旋，並在本周後期大致移向廣東西部至海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。



天文台料受該熱帶氣旋相關的外圍雨帶影響，南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞，風勢增強，有狂風驟雨及雷暴。根據九天天氣預報，天文台料港周五、即七一起天氣轉差，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，周五及周六（7月2日）亦普遍間中吹6級風。即達三號風球程度。



▼6月27日酷熱天氣警告生效 部分新界地區升溫至34度▼



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香港天文台：未來一兩日發展為熱帶氣旋

本港即踏入7月盛夏，風季亦即來臨。天文台預測，南海中部的一個廣闊低壓區會在未來一兩日發展為熱帶氣旋，並在本周後期大致移向廣東西部至海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。

7.1及7.2間中吹6級風 達三號風球級數

根據九天天氣預報，港周五起連續7日有驟雨雷暴，而周五至周日（7月3日）的連假天氣惡劣，三日亦有狂風大驟雨及雷暴。而周五及周六兩日普遍間中吹6級風，即達三號風球程度；而周日初時離岸及高地亦有6級風。受大雨影響，天文台料周末氣溫亦驟降至介乎26至29度。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



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▼美國全球預報系統GFS預測▼



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內地中央氣象台則預測，預計未來10天南海至西北太平洋海域將有一至兩個颱風生成。受颱風影響，華南地區將有明顯風雨天氣。

歐洲中期天氣預報中心：熱帶氣旋7.1最接近香港

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，熱帶氣旋最快周四在南海形成，不過料強度較弱，海平面中心氣壓最低為994 hPa，只為熱帶風暴程度。路徑方面，ECMWF料該熱帶氣旋直趨海南島，而七一最接近本港，周六於海南島登陸。

美國全球預報系統料7.3撲港 晚上在本港西面登陸

美國全球預報系統（GFS）預測則顯示，該熱帶氣旋移動較緩慢，周四形成後至周六一直在港南面海域徘徊，周日（7月3日）則直撲本港，晚上於本港西面登陸。GFS預測該熱帶氣旋的強度亦較高，海平面中心氣壓最低為987 hPa，即為強烈熱帶風暴程度。

風雨來襲前，本港繼續迎來酷熱天氣，酷熱天氣警告由6月22日生效以來，已持續近150小時。天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至約33度。天文台預測今日（28日）天晴，下午酷熱，局部地區有一兩陣驟雨。展望明日（29日）部分時間有陽光及酷熱，氣溫介乎28至33度。

天文台料周五七一起連續7日有驟雨雷暴，而周五至周日（7月3日）的連假天氣惡劣，三日亦有狂風大驟雨及雷暴。（天文台網頁截圖）

▼10月13日 颱風圓規襲港 不少市民外出或追風▼

