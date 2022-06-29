打風｜天文台︰今晚考慮掛一號風球　倘增強成熱帶風暴將命名暹芭

即使踏入香港回歸25周年，迎來風季序幕。天文台今日（29日）中午12時半發出特別天氣提示，指南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，與香港保持超過800公里距離，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日稍後進入本港800公里範圍，將視乎本地風力變化，今晚考慮發出一號戒備信號。倘增強為熱帶風暴，將會被命名為「暹芭」

天文台預測，本港明日驟雨將較為頻密及有狂風雷暴，七一當日高地間中吹7級強風，惡劣天氣至少持續至下周日。



▼2021年10月13日颱風圓規襲港下風雨交加 有市民外出觀浪▼



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料發展為熱帶氣旋後 大致移向廣東西部至海南島一帶

受高空反氣旋影響，本港今日繼續迎來酷熱天氣。天文台預料，南海中部的低壓區會發展為熱帶氣旋，在未來兩三日大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸風勢逐漸增強，海有湧浪，其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴。

回看本港天氣，天文台預測，明日（30日）仍短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，但稍後天氣明顯轉差，驟雨較為頻密及有狂風雷暴；至七一回歸當日，料仍間中有狂風驟雨及雷暴，高地間中更吹7級強風，距離八號風球風力程度的8級烈風，只差一級。

天文台又料，七一過後，仍有狂風大驟雨及雷暴，惡劣天氣料持續至下周日（7月3日），市區氣溫回落至30度以下，下周多日有驟雨及雷暴，暫別陽光普照的天氣。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日稍後進入本港800公里範圍。（天文台網站截圖）

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



中央氣象台︰未來十日南海至西北太平洋將有一至兩個颱風生成

參考內地中央氣象台，未來十日南海至西北太平洋將有一至兩個颱風生成，料為中國華南地區帶來明顯風雨天氣。氣象台預測，南海中部海面的熱帶低壓於今天上午生成，在上午8時，其中心位於海南省三沙市（西沙永興島）東偏南方向約435公里的海面上，中心附近最大風力有7級（15米/秒），中心最低氣壓為1000hPa，預計低壓中心將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，強度緩慢加強，有可能於未來12至36小時發展為台風，並趨向海南島東部到廣東西部一帶沿海。

歐美電腦預報系統在強度預測存分歧。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋進入南海後，最高只達熱帶風暴水平，未見進一步升級，周六逼近湛江市一帶。而美國全球預報系統（GFS）則預測，熱帶氣旋進入南海後，先以強烈熱帶風暴姿態趨向海南島，其後轉向北移動，移往陽江市一帶，屆時海平面中心氣壓最低為975 hPa，即達颱風程度，較歐洲預報更接近本港。

▼6月27日酷熱天氣警告生效 部分新界地區升溫至34度▼

