暹芭風球｜天文台發三號風球　幼稚園及部份特殊學校停課

熱帶風暴暹芭逐步逼近，天文台周三（29日）發出今年首個一號風球，料暹芭會在未來一兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸吹強風，其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴，今個長周末持續迎來惡劣天氣。

天文台周四（30日）晚上10時40分，改發三號風球，並指過去數小時，暹芭繼續向偏北方向移動，逐漸靠近廣東西部沿岸，本港風勢亦逐漸增強。

天文台周五（1日）零時50分發出黃色暴雨警告，至2時10分取消，其後表示暹芭已增強為強烈熱帶風暴。



【06:45】隨著暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口間中有大驟雨及猛烈陣風。本港離岸及高地吹強風，三號強風信號會在今日中午前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。天文台會密切監察暹芭的動向。

海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時64、49及45公里，最高陣風分別為每小時86、58及63公里。

【05:45】社會福利署表示，由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，署方勸諭市民不要送子女或家人到提供課餘託管服務的中心或長者服務中心。市民如有需要送子女或家人到有關中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

【05:25】教育局表示，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【03:45】天文台表示，暹芭已增強為強烈熱帶風暴。

【02:10】天文台取消黃色暴雨警告。

【00:50】天文台發出黃色暴雨警告。

【00:15】天文台表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，民政事務總署已設立一條24小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢有關消息。

【22:40】本地正受暹芭外圍雨帶影響，風勢逐漸增強。天文台於今晚10時40分改發三號強風信號。

天文台指，隨著暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸，本地風勢正逐漸增強，離岸及高地吹強風，三號強風信號會在明日（7月1日）中午前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。天文台會密切監察暹芭的動向。

由於海面有大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，橫瀾島及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時53及50公里，最高陣風分別為每小時59及60公里。

天文台預測，暹芭會於七月一日增強成為強烈熱帶風暴。按天氣預測報告，周五吹東風6至7級，離岸及高地間中8級，即達八號風球的烈風程度。本港直至7月2日周末仍會吹東南風5級，初時6級，高地達7級，即3號風球程度的強風。

【19:45】天文台表示，過去數小時，暹芭繼續向偏北方向移動，並有所增強。本港正受其外圍雨帶影響，離岸及高地亦間中吹強風。按照現時預測路徑，暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸，本地風勢會逐漸增強，天文台會在今晚10時至午夜12時期間改發三號強風信號。

【18:55】天文台高級科學主任張冰表示，七一天氣會進一步轉差，吹強風，高地風力更大，有狂風驟雨。他又表示，暫時未有足夠資料分析會否轉發八號烈風或暴風信號，相信「暹芭」明晚至後天最接近本港，到時強度和實際路徑才會較明朗。

【18:50】一號戒備信號現正生效。天文台預計，在下午7時，熱帶風暴暹芭集結在香港以南約630公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

過去數小時，暹芭繼續向偏北方向移動，與其相關的外圍雨帶正影響本港。按照現時預測路徑，隨著暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸並稍為增強，本地風勢會在今晚逐漸增強，海面會有湧浪，天文台會在午夜前改發三號強風信號。

【16:55】天文台表示，熱帶風暴暹芭在下午5時預料集結在香港以南約650公里，將向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

天文台預測，暹芭會在未來一兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，料明日七一假期有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，高地間中吹強風，海有湧浪。按目前預測路徑，明日暹芭中心附近最高持續風速達每小時75公里，翌日再增強至每小時85公里，同日將在湛江市一帶登陸。

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