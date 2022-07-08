酷熱警告生效　天文台料下周初一連三日高見33度　兩區或達35度

天氣熱辣辣，正午時分陽光普照，部份地區已升溫至酷熱程度。天文台預測，高空反氣旋會在未來數天帶來大致晴朗的天氣，料下周初起一連三日市區高見33度。不過，隨位於南海中部的一道廣闊低壓槽，在下周中期逐漸靠近南海北部，本港中後期驟雨增多，但天氣仍然炎熱。



▼6月27日酷熱天氣警告生效 部分新界地區升溫至34度▼



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高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗天氣，上水、濕地公園、元朗公園及坪洲等地區，正午時分已率先升溫至約33度。天文台在上午11時45分發出酷熱天氣警告，提醒市民慎防中暑。

天文台預測，下周初漸轉天晴酷熱，料下周日至周二（10至12日）市區最高氣溫達33度，吹和緩東南風，局部地區有驟雨。參考自動分區天氣預報，下周日及周一上水及打鼓嶺有機會升溫至35度，市民外出時要注意防曬及補水。

廣闊低壓槽靠近再帶來驟雨

天文台預測，位於南海中部的一道廣闊低壓槽會在下周中期逐漸靠近南海北部，並為該區帶來驟雨，料下周三（13日）起轉為部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，近周末驟雨增多，但天氣仍然炎熱，市區高見32度，風勢持續和緩，未見明顯增強。

內地中央氣象台預測，未來十天南海中南部海域將有1至2個熱帶低氣壓生成，將為中國南部海域帶來明顯風雨。美國全球預報系統（GFS）則預測，下周二（12日）在菲律賓東北面海域將有熱帶氣旋形成，逐漸移近台灣南部對出海域，屆時可達熱帶風暴水平，其後移近本港，但歐洲模式則未見有熱帶氣旋形成，會否打風仍存在不少未知數。

▼7月2日 暹芭風球襲港市民頂著狂風大雨走在尖沙咀戶外▼



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