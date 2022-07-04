暹芭風球｜天文台指電腦預報是其一工具：強度和風力預測大致正確

颱風「暹芭」早前襲港，暹芭一直被吹「淡風」，但最終都要掛上8號風球，天文台事後亦承認電腦預報一直低估暹芭。天文台高級科學主任蔡振榮今日（4日）在商台解釋，電腦預報模式只是預測的其中一個工具，天文台亦會監察熱帶氣旋動向，分析大氣條件，以及觀察實況數據等，又指事實證明天文台的預測大致正確。



▼7月2日 暹芭風球襲港 民安隊在杏花邨海傍拉起封鎖線▼



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蔡振榮指出，多個電腦預報模式早期對「暹芭」的強度和路徑有不同預測，大部分預計「暹芭」橫過廣東西部，但個別亦有預測會橫過廣東東部，有關強度的預測，分歧就更大，但普遍預測是較弱。

▼7月2日 暹芭風球襲港市民頂著狂風大雨走在尖沙咀戶外▼



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在風暴附近放「探風儀」助分析強度

他續指，天文台與飛行服務隊合作，在風暴附近放「探風儀」，風季前亦有在海上設置飄移浮標，有助分析風力和氣壓等，最終天文台透過實況數據等，留意到「暹芭」有增強跡象，並逐步調整天氣預報，事實證明天文台的預測大致正確。

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天文台於日前曾指，電腦模式原預計暹芭烈風區範圍較小，實際上由於暹芭發展比預期強，烈風區覆蓋到香港，電腦模式「失手」之處亦包括路徑，暹芭比原本估計的路徑偏東，因此天文台原料8號風球持續到中午，後來則要修正烈風影響本港時間。