熱爆天氣持續多九日　天文台料周五起連續4天達35度　兩區達37度

夏日「熱爆」天氣持續，全城繼續「熱焫焫」。酷熱天氣警告仍然生效，截至今日（19日）正午12時，天文台於市區錄得最高氣溫33.3度，赤鱲角更直逼34.5度。天文台自上周五(15日)發出酷熱天氣警告以來，已持續生效近四天。

天文台預料，受副熱帶高壓脊支配，直至下周中期區內持續天晴酷熱，周五至下周一連續四天最高氣溫則料達35度。根據天文台自動分區天氣預測，上水及打鼓嶺由下周日（24日）起，連續幾天均有望挑戰37度高溫。



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天文台表示，副熱帶高壓脊正為區內帶來普遍晴朗天氣，正午時分，本港多處氣溫上升至33度，市區氣溫升至33.3度，赤鱲角更達34.5度。與偏南氣流相關的驟雨正影響廣東沿岸，本港個別地區曾有驟雨。

天文台預測，本港地區下午及今晚大致天晴，下午酷熱，但局部地區有驟雨，吹和緩偏南風。展望本周餘下時間至下週中期，本港仍然保持天晴酷熱，市區最高氣溫可達35度，新界再高一兩度。

(天文台網頁圖片)

天晴酷熱日子維持至下周四

盛夏當前，根據天文台最新的九天天氣預報，天晴酷熱日子至少持續至下周四(28日)，夜間氣溫由28度起跳，日間氣溫更徘徊33至35度。

天文台預測，本周五(22日)起的一連四天，最高氣溫均達35度。周六(23日)為二十四節氣中的「大暑」，當天氣溫預料介乎28至35度。

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