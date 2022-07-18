上水周日或38度　天文台拆解火熱兩大原因　35度以上日數恐破紀錄

本港連日天氣熱辣辣，料酷熱天氣將持續至下周初。天文台今日（18日）解釋，持續高溫天氣是由覆蓋華南的副熱帶高壓脊造成，並指由7月8日開始，華南及南海北部在副高支配下持續天晴，令地面溫度上升較快，故截至昨日（17日），本港已出現了9個酷熱天氣日子以及9個熱夜。



天文台預測西北太平洋的副高會異常強盛，並覆蓋華南，該區天晴酷熱；加上本周後期至下周初本港風勢微弱，有利氣溫進一步上升。天文台又預測，本周餘下時間至下周初市區最高氣溫可達35度，7月份錄得35度或以上的日數可能會刷新紀錄，天文台自動分區天氣預報顯示，上水下周日（24日）下午或高溫38度。另外，去年的最高氣溫36.1度出現在5月23日，天文台指：「今年能否再創高溫就拭目以待了。」



天文台預測，下周日（24日）上水氣溫高達38度，打鼓嶺有37度。（天文台截圖）

▼5月5日 康文署沙灘重開首日屯門黃金泳灘情況▼



+ 12

華南進入「三伏天」 持續高溫由副高造成

天文台今日發文指出，近日不但歐美受到熱浪衝擊，華南也進入了「三伏天」，即中國曆法之中全年氣溫最高及潮濕悶熱的時段，並形容天氣非常之「熱焫焫」。天文台解釋，持續高溫天氣是由覆蓋華南的副高造成，與高壓脊相關的下沉氣流阻礙水汽的抬升和凝結，不利雲層發展，形成晴空區。在充沛的陽光照射下，地面氣溫亦隨之上升。

天文台解釋，下沉氣流有利晴空區形成。（天文台網頁圖片）

天文台第三度錄得連續三日超過35度

由7月8日起截至昨日，本港已出現了9個酷熱天氣日子以及9個熱夜。當中7月11至13日天文台總部的最高氣溫更連續三日超過35度，是有記錄以來的第三次。對上兩次則分別發生在1963年的5、6月期間，當時連續三日錄得超過35度，而2016年6月則連續四日錄得超過35度。

▼7月11日 天晴酷熱氣溫創今年新高▼



+ 1

本周後期至下周初風勢微弱進一步「加熱」

天文台又預料，西北太平洋的副高會異常強盛，並覆蓋華南，該區天晴酷熱；加上本周後期至下周初本港風勢微弱，有利氣溫進一步上升。平均海平面氣壓概率顯示在副高西伸過程中，本港地面氣壓會顯著上升；本港上空的500百帕位勢高度更有機會上升至超過5,910位勢米。

本周五至下周二氣溫最高料達35度或以上

根據最新的最高溫度延伸預報，天文台料本周餘下時間至下周初天氣持續酷熱，市區最高氣溫可達35度，新界再高一兩度，7月份錄得35度或以上的日數可能會刷新紀錄。

根據天文台資料顯示，全年錄得日最高氣溫35.0度或以上日數最多是2016年，共有6日；今年已有3日錄得超過35度，天文台九天天氣預報顯示，本周五至下周二（22日至25日）４日都可能達到35度或以上，故此有可能破紀錄。

另外，去年的最高氣溫36.1度出現在5月23日，當日早上的位勢高度亦升至5900位勢米，故天文台指「今年能否再創高溫就拭目以待了」。天文台提醒，市民要留意在持續高溫天氣下進行戶外活動時，應儘量多補充水分、慎防中暑、避免過度勞累。

天文台解釋，持續高溫天氣是由覆蓋華南的副熱帶高壓脊造成。（天文台Facebook圖片）

▼7月14日黃昏全港「火燒雲」▼

