英國熱浪｜高壓脊籠罩有原因　前助理天文台台長：熱浪係無聲殺手

歐美多地出現熱浪，英國的氣溫更超過攝氏40度。香港天文台前助理台長梁榮武今日（20日）在電台節目表示，熱浪出現的最大原因是全球暖化，預計未來熱浪維持時間更長、溫度更高，不容忽視。



▼熱浪橫掃歐洲▼



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高壓脊籠罩 歐洲「散唔到熱」

梁榮武今日在商台節目表示，最近歐美地區受高壓脊籠罩，日照時間長達15至16小時，加上「無乜風，散唔到熱」使氣溫不斷飆升。歐美的熱空氣又因為高壓脊位置，令熱氣流吹到英國。

雖然近年各地政府提升警覺，因熱浪身亡的人數減少。但強調根本問題仍未解決，只要全球仍然排放二氧化碳，都會加速全球暖化。（資料圖片）

不過近日英國、法國及德國有低壓區移近，為該地帶來雲及雨，舒緩該地的氣溫，惟西班牙仍然受到高壓脊影響。梁強調，就算部份地區有低壓區暫時舒緩氣溫，但低壓區「行得好快」，料幾天後酷熱天氣又將再次回來。

阻塞形勢致高壓脊長罩同一區 全球暖化下出現頻率更高

他指，高壓脊長期籠罩同一地區，皆因出現「阻塞的形勢」，就如溪流遇到石頭阻擋。而阻塞在全球暖化的背景下，出現的頻率更高，故預期熱浪將會持續，甚至比現在更加嚴重。

2003年歐洲熱浪7萬人死 比颱風更嚴重

他又指，熱浪並不是觸目現象，它不像颱風、龍捲風般有「震撼的畫面」，但「一樣死好多人」，實際上因熱浪而身亡的人數比天氣災害更多，正如2003年歐洲熱浪就有7萬人死亡，形容熱浪為「無聲的殺手」。

熱浪唔係觸目現象，因為唔似颱風、龍捲風有震撼畫面，但一樣死好多人，實際上因熱浪而身亡的人數比其他天然災害更多，熱浪為係「無聲的殺手」。 香港天文台前助理台長梁榮武

梁指，雖然近年各地政府提升警覺，因熱浪死亡的人數減少。但強調根本問題仍未解決，只要全球仍然排放二氧化碳，都會加速全球暖化：「唯一可改變開少啲冷氣、食少啲紅肉、搭少啲飛機。」