酷熱天氣警告生效逾216小時　天文台錄36.1度成138年來最熱7月天

本港天氣連日來高溫灼熱，酷熱天氣警告自本月15日下午發出，今日（24日）踏入第10日，截至今日下午1時45分，已持續216小時，暫為第四長酷熱天氣警告。天文台最新九天天氣預報顯示，「降溫」尚未見到曙光，由明日（25日）至下月2日九日間，每日最高氣溫介乎33至35度，挑戰「最長命」酷熱天氣警告。



今日近下午3時天文台錄得36.1度，為1884年有紀錄以來，138年來最高溫的7月天，比1968年錄得的35.7度再高0.4度；上水高達38.9度，為該氣象站2004年設立以來第二度錄得38度高溫，比舊紀錄高0.8度。天文台展望副熱帶高壓脊會在7月餘下時間，為華南帶來持續晴朗及酷熱的天氣，明日氣溫普遍可達35度或以上。



+ 1

7月24日，本港各區天氣酷熱7月24日，本港各區天氣酷熱。（天文台截圖）。

上水38.9度創設氣象站以來新高

天文台指出，受副熱帶高壓脊支配，華南普遍晴朗及酷熱，正午時分，本港各區氣溫普遍上升至33度或以上。

根據天文台即時氣溫，在下午3時，上水錄得38.7度，後再升至38.9度；打鼓嶺錄得38.3度，大隴38度；石崗、元朗公園分別37.8度及37.6度；九龍城、黃大仙、將軍澳、沙田及屯門等逾36度。

上水成為今趟熱浪的火爐，自2004年設立自動氣象站以來，之前只有一次錄得38度高溫，為2021年9月錄得38.1度，今日再創新高。

天文台預測，7月24日下午3時，上水和打鼓嶺有38度。（天文台截圖）

▼7月23日 天文台錄得34.9度成最熱「大暑」▼



+ 2

展望未來日子，副熱帶高壓脊會在7月餘下時間，為華南帶來持續晴朗及酷熱的天氣，明日市區氣溫普遍可達35度或以上，本周二至周日最高溫有34度，至周六回落至33度，天氣依然酷熱。

天文台預測，副熱帶高壓脊會在7月餘下時間帶來酷熱天氣。（天文台截圖）

▼7月23日 「乘風破浪廿五載，菁彩旅程再啓航」帆船巡遊▼

