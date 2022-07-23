大暑2022｜黃金泳灘錄42度　千人碧波消暑　拯溺員工會籲小心腳板

今日（23日）為廿四節氣大暑，天文台下午近3時錄得市區最高達34.9度，打破1972年於市區錄得的34.7度最熱大暑紀錄。自周四(21日)起，本港已出現逾35度高溫，若走勢持續，將有機會連續五日錄得35度以上高溫。



炎炎夏日，不少人到沙灘游水消暑，港九拯溺員工會副主席及發言人胡啟榮就表示近日多了不少市民到沙灘，下午時份黃金泳灘人流更可高達過千人，而沙面亦因長期被太陽曝曬而變得灼熱，形容不少人熱得像「熱鍋上的螞蟻」，更有不少小朋友因腳板被沙灼痛而哭，他提醒家長帶同小朋友到沙灘消暑時亦要注意安全。



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黃金泳灘大鐘顯示38.8度 救生員實測更高達42度

胡啟榮表示近日天氣炎熱，而今日大暑，黃金泳灘的大鐘顯示氣溫高達38.8度，而用溫度計顯示更高達42度，但仍無阻大量市民到黃金泳灘游水消暑，不少市民於下午時間到黃金游灘，據他估計，黃金海岸至舊咖啡灣一帶有近千名泳客。

暫沒接獲中暑求助 倒要提防熱沙：不少小朋友因灼痛而哭

胡啟榮又指出，雖然天氣炎熱，但幸好近日都有風，所以未算大焗，近日亦未有收到泳客中暑的求助。不過由於沙灘被陽光長期曝曬，沙面的溫度變得十分灼熱，又提到不少家長帶同小朋友到沙灘，但因為小朋友腳板的皮膚較薄，不少小朋友都因灼痛而哭：「個個都熱鍋上嘅螞蟻咁。」

另外，由於沙灘多人，近日收到不少小朋友走失的求助個案，要總動員尋回小朋友，胡啟榮提醒家長帶同小朋友到沙灘消暑時應要注意安全，同時亦應多喝水保充水份，避免因酷熱天氣而中暑。

胡啟榮提醒家長帶同小朋友到沙灘消暑時應要注意安全，同時亦應多喝水保充水份，避免因酷熱天氣而中暑。 （蔡正邦攝/資料圖片）

雙腳在熱沙中摩擦 腳板全是水泡

另外，過往有救生員跑往海中救人時，雙腳要在熱沙中摩擦，最終腳板全是水泡。胡啟榮指據他所知今年未有類似情況發生。不過他亦提到，不少救生員於救人時不會留意到受傷，大多是其後才發現，加上不少救生員即使受傷，除非情況十分嚴重都不會上報，繼續工作至收工或回家後再作處理。

救生員人手不足 每更熱足11小時 只靠水喉沖身降溫

他又提到，救生員在周六日由早上7時45分開始工作，直到晚上7時15分收工，工作11.5小時，但其間只有一個小時午膳時間可以休息，在暸望台當值時即使去洗手間亦要先向上頭請示，找到人頂替才可離開，要消暑就只可靠巡沙灘時用水喉沖身降溫，他指問題主要是在於人手不足，而更表的編制上亦有改善的空間，而現在救生員的消暑方法就只應盡量多喝一點水。

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