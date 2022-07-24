天文台錄得上水39度　平分區最高紀錄　前台長岑智明料高溫未見頂

本港連日酷熱，今午（24日）天文台一度錄得攝氏36.1度，為有紀錄以來最熱的7月天，上水更曾高達39度，較舊紀錄高0.8度，為自2017年濕地公園後，本港第二度錄得39度。天文台前助理台長梁榮武表示，由於上水位於內陸，未有海風調節溫度，加上地面吸熱快，令到氣溫較其他地區高。天文台調高明日（25日）氣溫預測至36度。



天文台前台長岑智明指出，在氣候暖化之下，未來的氣溫一定會繼續屢破紀錄，「呢個係必然事實！」另一位前台長林超英一直以環保見稱，多年堅拒開冷氣，在面對炎夏之下，他今日以15厘米USB風扇製造氣流消暑工作，形容：「熱，但不辛苦」。



▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼



+ 1

濕地公園2017.8曾錄得39度

今日近下午3時天文台總部錄得36.1度，為1884年有紀錄以來，138年來最高溫的7月天，比1968年錄得的35.7度再高0.4度；上水高達39度，為該氣象站2004年設立以來，首度錄得39度，比去年8月錄得38.1度紀錄，再推上0.9度。

翻查天氣各自動氣象站數據，過往有些氣象站在夏天會錄得38或以上，但39度是極為罕見。2017年8月22日香港有紀錄以來最熱一日（天文台總部錄得36.6度），濕地公園當日也錄得39度，因此今次是第二次有氣象站錄得此溫度。

梁榮武解釋上水高溫原因：內陸無海風 地面吸熱快

對於高溫破紀錄，天文台前助理台長梁榮武表示，位於尖沙咀的天文台總部，由於周遭較多樹木，又臨近海邊，有海風調節，令到氣溫會相對地低一點；但上水位於內陸地區，離岸邊有一段距離，欠缺海風，加上地面吸熱快的特性，令到下午時份氣溫攀升，屢屢成為最熱地區之一。不過他亦指，地面同樣有散熱快的特質，因此到入夜或冬天時，上水的氣溫就比普遍地區為低，例如今早上水的氣溫，亦曾較天文台總部為低。

梁榮武表示難以一概而論，但整體而言，今日高壓脊非常強，令空氣下沉，致使天氣晴朗、酷熱，而且風力較弱，內陸地區難以散熱。另外，他認為全球暖化同樣加劇氣溫上升。

▼7月23日 天文台錄得34.9度成最熱「大暑」▼



+ 2

岑智明推斷氣溫會再升：呢個係必然事實

前天文台台長岑智明則表示，在高空反氣旋的影響下，本港天氣相對穩定，而這個季節通常會有一段時間，天氣相當酷熱。他認為，高溫與氣候變化有關，直言：「如果依家仲有人話氣候變化唔係人為，呢個係絕對冇可能。」他相信在氣候暖化下，未來的氣溫一定會繼續屢破紀錄，「呢個係必然事實」。

岑智明提醒市民要注意高溫天氣並多喝水，亦不應長期身處戶外地方，尤其遠足及做戶外運動的市民，需要特別小心，以免中暑。

林超英今午在社交媒體發帖文，張貼工作桌的照片，桌上有一部座枱風扇。（林超英Facebook截圖）

林超英用USB風扇仔製造氣流降溫：熱，但不辛苦

另一位前台長林超英，今午在社交媒體發帖文，張貼工作桌的照片，桌上有一部座枱風扇，可見溫度計顯示為34.9度。他表示，今日在家用電腦工作，感謝15厘米USB風扇仔製造氣流，相對濕度約為60%，形容「熱，但不辛苦」。

天文台的九天天氣預報（天文台網頁截圖）

天文台調高明日預測至36度

天文台下午公布的九天天氣預報顯示，市區明日（25日）最高氣溫36度，較上午預測調高一度，會吹輕微至和緩西南風，預計7月餘下時間持續酷熱晴朗，酷熱天氣暫料延至8月2日。

▼7月22日 上水熱爆氣溫達38.1度▼

