酷熱警告｜長者安居協會籲老友記安全留家　避暑避疫注意物資補給

酷熱天氣警告至今（27日）連續生效13日，戶外酷熱難擋，加上疫情回升，不少長者都留於室內避暑避疫，足不出戶產生不少困擾。長者安居協會表示，長者若外出購物或進行其他戶外活動，都有機會受炎熱天氣影響，出現頭痛、心不適，甚至中暑或輕微熱衰竭。協會指，高溫天氣持續下，長者不宜過多戶外活動，如身體狀況不嚴重且家中有足夠衞生設施，留家是最安全做法，但提醒必須妥善安排物資補給，如找人協助每星期買菜兩次及補購快測包，同時建議正檢疫長者每天檢查血氧飽和度。



▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼



+ 3

一線通平安鐘用戶通報確診增14倍 長者酷熱外出或有熱衰竭風險

長者安居協會表示，旗下「一線通平安鐘」用戶通報確診情況急增，由６月初僅 8 宗升至 7月的120 多宗，增幅達 14 倍。除疫情外，近日的酷熱天氣亦影響不少長者，他們外出購物或進行其他戶外活動，有機會出現頭痛、心不適，甚至中暑或輕微熱衰竭情況。

該會行政總裁王虹虹表示，越來越多確診長者選擇在家檢疫，加上高溫天氣持續不宜過多戶外活動，因此如身體狀況不算嚴重，家中有足夠衞生設施，相信留家是最安全做法，但長者必須注意如何補購日常必須物資。

長者安居協會籲長者找協助購快測包 每天檢查血氧度

她解釋，在家檢疫長者或需留守家中隔離 7 至 10 天，甚至更長時間，他們應該妥善安排物資補給，例如找人協助每星期買菜兩次，以及補購快速測試包，而且測試包的數量應足夠檢疫者及家人每日進行檢測，協會亦建議檢疫人士每天檢查血氧飽和度。

疫情升溫加上天氣酷熱，長者安居協會發現長者照顧服務需求增。（資料圖片）

長者安居協會指，旗下「管家易」服務提供到戶式看顧、陪診、清潔及復康服務，本身有長期病患或已出現中暑徵狀的長者要量力而為，切忌勉強自行外出，在家保持室內空氣流通，有需要時應主動求助。

長者安居協會宣布，由即日起至 8月31日，新登記服務長者可獲半價優惠使用管家易服務 而有經濟困難的合資格人士則可申請慈善計劃下的免費服務。