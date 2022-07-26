酷熱中暑非職業病　地盤工自救降溫　僱主體恤僅人情：因無例可依

本港連日高溫灼熱，酷熱天氣警告已持續超過200小時，在地盤工作的工友尤為辛苦，而勞工處現時雖有《預防工作時中暑的風險評估》，惟僅屬指引及建議，僱主不一定要跟從。有地盤電工形容，工作地點有時通風不好，甚或是密閉空間，工作時又熱又焗，要「靠自己睇住自己」定時休息、飲水，認為政府若能訂出明確要求，僱主僱員就有例可循。



身兼勞聯副主席、及勞顧會勞方委員的譚金蓮指出，靠上述指引去保障勞工不夠效力，促政府將指引列為法定要求，要求涉體力勞動行業的僱主在酷熱天氣下，必須做暑熱風險評估，並採取對應措施。



▼7月25日 地盤工人高溫下如常工作▼



私人地盤單位通風差 走廊缺窗 工作5分鐘標晒汗

任職電工10多年的洪哥，現時在公屋地盤工作，因為公屋單位有窗戶可打開，走廊尚算通風，即使在酷熱天氣下，在樓籠（樓宇內部）工作也不會太悶焗：「但地盤環境個個唔同，有啲私人地盤單位採用落地玻璃，走廊只有少量窗戶，甚至密封，一入去做五分鐘嘢，就會標晒汗。」

電制房最悶焗一分鐘已想逃離 靠自掛小風扇防中暑

提到酷熱天氣下最悶焗的工作環境，洪哥直言是電制房：「一入到去呢種密閉空間，一分鐘你就想出返嚟。」他續指，若在電制房工作的時間只是十數分鐘，公司未必會安排風扇，即使工作時間較長，公司有提供風扇，電工日常工作要「周圍走」、工具多，他也未必會攜帶公司提供的風扇，反而傾向自掛隨身小型風扇。

政府立法勞資才有例可循 地盤工洪哥：𠵱家自由發揮

洪哥指，現時政府無就酷熱天氣下的地盤工作訂立法定要求，只能靠僱主自律體恤員工，若政府能提出明確要求，僱主僱員都有例可循，不用再像現在這樣：「（僱員）自由發揮，靠自己睇住自己。」

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼



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指引適用性夠惟欠效力 勞聯倡強制僱主作暑熱風險評估

身兼勞聯副主席、及勞顧會勞方委員的譚金蓮表示，6月起已收到從事地盤、裝修、保安、園藝等的工友反映酷熱天氣下工作情況嚴峻，近日更有地盤工友因曝曬中暑而嘔吐，要由救護車送入醫院。

譚金蓮指近日收到個案有地盤工友因曝曬中暑入院。（資料圖片/羅君豪攝）

她指出，現時勞工處的《預防工作時中暑的風險評估》適用性足夠，在很多行業都能應用，但「指引」始終有欠缺效力，如同「無牙老虎」，當不跟從不會有後果，很多僱主都不會主動做預防中暑的風險評估，「甚至好多人都唔知有呢份指引存在。」

譚金蓮敦促政府要加強落實相關指引，建議將指引列入法定要求，仿效外國要求涉體力勞動行業的僱主在酷熱天氣下必須進行暑熱風險評估，並引入濕熱指數（描述體感溫度的指數），當指數超出某個水平，僱主在編排工作時，須避免僱員長時間持續工作；若僱主違反要求，也須負上刑事責任。

▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼

