酷熱下戶外活動意外增　市民跟KOL片行山惹禍　四紀律部隊籲量力

港人因疫情無法外遊，陽光夏日下時常攀山嬉水。政府多個紀律部隊均表示，自2019年後，本港中暑、攀山意外及水上事故求助數字明顯增多，消防處更稱，近年攀山意外死亡數字增多，因疫情下市民無法外遊轉為行山郊遊，惟天氣炎熱，加上不少行山客選擇非正式路線，或涉及大量攀爬，該些地方通常位置險要，危險萬分。

多個紀律部隊更稱，留意到近年市民常在Youtube看KOL教行山「打卡」影片，惟該些影片往往忽略行程險要，該些美不勝收的風景更多數屬開揚景觀，「打卡」時較易踏空釀成意外，呼籲市民應多收集行程資料。



疫情下戶外意外求助個案增 消防本月已接122宗中暑求助個案

7月未完已屢破高溫紀錄，警方、消防處、飛行服務隊及民安隊舉行聯合記者會，提醒市民周末烈陽下戶外活動的注意事項。多個部門均有提及，自2019年後，中暑、攀山及水上事故求助數字明顯有所增加。以中暈為例，消防處攀山拯救專隊高級消防隊長羅文傑表示，去年近6成中暑個案、即約330宗，均發生在7至9月，惟今年7月未完，截至21日已接獲122宗求助個案及46宗攀山拯救事故個案。

半年12宗行山死亡個案 消防：近年行山客不行尋常路

至於攀山拯救方面，他稱今年截至7月21日，已有12宗相關死亡個案，已幾乎追平去年全年的14宗。羅解釋，疫情下市民無法外遊就轉為行山郊遊，惟天氣炎熱，加上不少行山客選擇非正式路線，或涉及大量攀爬，該些地方通常位置險要，危險萬分，救援人員行上去亦需一兩小時，須靠飛行服務隊協助，故死亡數字明顯有所增加：「唔係正常山路，冇諗過要攀爬，或有啲行錯路而要攀爬。」

水上活動新興的綑邊游泳及攀爬 本月已釀4死

酷熱天氣下市民亦愛水上活動，但原來同樣危機四伏。消防處潛水組高級消防隊長張家和稱，受猛烈陽光曬射的海水尤如「煲滾嘅水」般溫度較高，市民忽略補充水分，同樣有中暑危機。

他亦表示，新興的綑邊游泳、綑邊攀爬，以及獨木舟、直立板及浮潛等均為較常有意外，單單本月至少有5宗水上事故受傷個案，當中4人死亡。張又說，2014至19年水上意外大多徘佪在80至90宗，惟去年已飆升至134宗，增幅逾四五成。

飛行服務隊出動418次 6宗嚴重中暑個案

飛行服務隊副飛行經理區啟泰則稱，截至今年7月26日接獲418宗近岸、即本地搜救召喚個案，其中有20宗為酷熱天氣警告下接獲的暑熱個案，並有6宗嚴重個案，人員趕至現場時，該些嚴重傷者已不醒人事或抽筋，體溫高達攝氏40度以上。區又指，去年整體救援數字約1,000宗，以現時半年418宗個案推算，預料今年全年數字亦會迫近1,000宗。

KOL影片教「打卡」 市民跟影片行山易出事

多個部門亦提到，留意到不少市民愛看Youtube、KOL行山「打卡」影片，惟該些影片往往省略路程危險之處。羅文傑稱，會有市民不清楚前往「打卡位」的路途有多遙遠，而該些美麗的風景，通常都屬開揚景觀，易有下墮風險，「打卡」時稍有不慎則會陷入險景。民安隊亦表示，曾發現一宗山嶺拯救個案，發現其意外前、即在現場，亦曾看過該些「打卡」影片，呼籲市民若有難處應原地折返，勿盲目跟從影片。

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警：行山應量力而為

警方新界南總區衝鋒隊署理總督察賴文豪分享近日多宗行山命案，包括7月23日退休父親諧患自閉症兒子行鳳凰山，結果父親猝死在西狗牙、兒子獨留山頭一晚獲救的個案，坦言若多一名成人陪伴、或事前將行程告之熟人，「結果可能好唔同」。他稱每每有行山死亡個案均感婉惜，冀行山客應量力而為。