山上密林如廁踏空釀墮崖悲劇　民安隊籲行山勿飲凍飲　避免突肚痛

港人熱愛行山，政府四個紀律部隊呼籲市民酷熱下行山應量力而為，亦要留意山澗意外。民安隊分享搜救經驗時，稱曾有行山客酷熱下飲凍飲，導致肚痛肚痾，又因尷尬躲到危機四伏的密林如廁，結果不慎踏空墮崖，民安隊員找回傷者時，傷者褲子已脫至膝下，最終證實不治。



上山忌凍飲肚痛 密林如廁生悲劇

民安隊山嶺搜救中隊第四分隊指揮官李家明分享搜救經驗，提醒市民酷熱天氣上山時，切忌飲凍飲，以免「攪肚痛」釀成悲劇。他表示，曾有三、四宗個案，有行山客行至半山腹肚不適，需要如廁，惟山上無洗手間，尷尬之下只能找密林解決。

曾有行山客密林失蹤 尋獲時褲子拉低至膝蓋以下

李表示，曾有行山人士行至密林深處如廁失蹤，民安隊員上山救援亦需走到懸崖峭壁，更需要飛行服務隊救援，結果在非常深入的密林之中尋回，當時他的褲子被拉低至膝蓋以下，即未完成整個如廁過程即遇險。

民安隊稱曾有行山客密林如廁，結果不慎墮崖。（民安隊提供）

崖邊以為是草地 如廁失足墮崖

民安隊行動及訓練主任（特遣部隊）劉卓然則補充，據其所知，該個案墮崖暈倒，其後發現其身體腹部被樹幹及樹枝掠起，尋獲時已無生命跡象，當場證實死亡。他解釋，行山客山上如廁實屬正常，但有人會覺得尷尬，「去啲冇咩人地方，越行越入，去到好邊邊時，見有樹以為係草地，但其實係崖邊，結果踩虛位，或者腳軟跌咗落去。」

李家明又稱，曾有類似個案，有行山客較「醒目」，將其背包等物品掛在樹枝上，再到較深處如廁，失蹤後，搜救人員可憑其樹枝上的隨身物品或衣物，快速鎖定其位置，大大提升搜救成功率。

行山客為「打卡」阻救援 飛行服務隊籲拯救時停用無人機

近年行山意外頻生，「打卡」熱門地點更成意外黑點。李家明指出，近年搜救時，不時有其他行山客「打卡」，拍攝人員搜救過程，而民安隊及消防處隊員當時正在協助飛行服務隊劃出安全位置進行拯救行動，惟行山客經常衝破防線，阻礙救援進程，勸籲市民見有搜救行動，切勿為「打卡」而阻礙拯救人員。

飛行服務隊副飛行行動經理區啟泰亦表示，近年不少人在「打卡」景點使用無人機拍攝，有時飛行服務隊直升機飛至現場拯救時，會被無人機干擾，令救援受阻，呼籲行山客若見飛行服務隊直升機飛近，應先盡快降落無人機，待救援工作完成後才使用。

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