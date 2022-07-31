酷熱天氣警告持續生效　天文台料周四降溫最熱跌穿「三字頭」

酷熱天氣持續，天文台表示，本港今日（31日）有部份地區最高錄逾36度，包括上水，而黃大仙、啟德、將軍澳等亦錄約35度。

不過，天文台預料，高空擾動會在本週中後期為華南帶來大驟雨及雷暴，周三起（3日）將有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，其中周四及周五（4日至5日）的最高氣溫更將跌穿「二字頭」，只得29度。



▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼



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持續超過14天的酷熱天氣警告，於昨早9時45分取消。不過，天文台今早9時30分發出酷熱天氣警告，預料今日天氣酷熱，氣溫介乎28度至33度，其中在上水、打鼓嶺，現時錄得36.4度及36.3度；而黃大仙、將軍澳、啟德跑道公園、元朗公園、濕地公園等亦錄得約35度，當中元朗公園更達35.8度。

天文台預測，未來一兩日華南風勢微弱，天氣酷熱，明日及周二（1至2日）天氣炎熱，局部地區有驟雨。

本周中後段雨勢有時頗大

不過，隨後數天料迎來雨天。天文台預料，高空擾動會在本週中後期，為華南帶來大驟雨及雷暴，一道廣闊低壓槽會在下週初為南海北部帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋桑達會在未來一兩日橫過黃海，移向朝鮮半島一帶，並逐漸消散。而熱帶氣旋翠絲會在未來一兩日移向朝鮮半島一帶。

在周三至周五（3日至5日）起，料本港將有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，當中在周四及周五，最高氣溫更會跌穿「三字頭」，只得29度。而隨後數天將繼續有驟雨，最高氣溫將重返31至32度。

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼

