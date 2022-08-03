雙颱風｜天文台突發出一號風球　料熱帶低氣壓周四晚最近香港

異常炎熱的7月令南中國海被「煲滾」，內地中央氣象台今日（3日）下午忽然公布一個熱帶低氣壓在本港東南約400公里生成，本港天文台晚上確定位於南海東北部的低壓區會發展為熱帶氣旋，並發出移動路徑圖，預測明日（4日，星期四，農曆七月初七七夕）日間至晚上逐漸逼近香港，將在天文台以東約60公里的深圳大亞灣一帶登陸，再移向深圳，並趨向廣州，與天文台保持不足100公里距離。



天文台在晚上10時10分發出一號風球，並指該熱帶低氣壓的環流較為細小，除非進一步增強，一號戒備信號至少會維持至明早6時；而澳門氣象局晚上預告也會在11時發出。一風未到，天文台已預測另一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，即會有雙颱風。



天文台指熱帶低氣壓在晚上10時，位於本港東南偏東約250公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里。（天文台圖片)

熱帶低氣壓3小時內由無變有

內地中央氣象台今日（3日）下午5時忽然預報有熱帶低氣壓在本港東南約400公里生成，天文台晚上7時公布一個熱帶低氣壓似乎在形成中，並於一小時後更新預報，確定該位於南海東北部的低壓區會發展為熱帶氣旋，並逐漸靠近廣東沿岸，與其相關的狂風大驟雨及雷暴會在未來兩三日影響華南地區。

▼7月2日 颱風暹芭襲港杏花邨海旁大浪▼



+ 7

天文台：一號風球至少會維持至明早6時

天文台晚上10時10分發出一號戒備信號，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在明日逐漸靠近珠江口一帶，與其相關的外圍雨帶會為該區帶來狂風大驟雨及雷暴；在晚上10時，該熱帶低氣壓位於本港東南偏東約250公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里。天文台指該熱帶低氣壓的環流較為細小，除非進一步增強，一號戒備信號至少會維持至明早6時，提醒市民明早出門前請留意最新天氣報告。

天文台表示，隨着該熱帶氣旋遠離，下周日及周一（7及8日）該區驟雨減少。一風未到，天文台預料另一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。

天文台在晚上7時預告低壓區會增強成熱帶低氣壓。(天文台Facebook圖片）

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



+ 3

天文台預測明日離岸風力間中達3號風球

天文台晚上8時更新九天天氣預報，預測明日多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海面有湧浪，並提升風力預測，吹和緩至清勁（4至5級）東至東南風，離岸間中達強風（6級）級別，即3號風球風力。

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



+ 3

▼8月2日晚剎那閃電美景▼



+ 4

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告前天陰炎熱▼

