暴雨｜天文台一度發黃雨警告　黃大仙、九龍城、西貢或達黑雨水平

黃色暴雨警告一度生效！香港天文台今日（3日）下午3時30分發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，到下午5時，黃色暴雨警告取消。



黃雨以外，天文台亦發出局部地區大雨提示，指黃大仙區、九龍城區及西貢雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨、即或達黑雨水平，有可能出現嚴重水浸。



▼8月3日 黃色暴雨警告下多區雨勢滂沱▼



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香港天文台在下午3時30分發出有關黃色暴雨警告信號的特別報告，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。天文台呼籲，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失，而大雨可能引致山洪暴發，天文台提醒市民應遠離河道。

▼8月3日天文台發出黃色暴雨警告▼



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▼8月2日晚剎那閃電美景▼



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觀塘、九龍城每小時雨量或超70毫米 可能出現嚴重水浸

黃雨以外，天文台亦發出局部地區大雨提示，指觀塘區及九龍城區雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨、即或達黑雨水平，有可能出現嚴重水浸。

特別天氣提示：驟雨及雷暴正影響廣東沿岸並逐漸發展

天文台亦於下午近3時發出特別天氣提示，指驟雨及雷暴正影響廣東沿岸並逐漸發展，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大，市民應提高警惕。

▼7月2日 颱風暹芭襲港杏花邨海旁大浪▼



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一個低壓區下周初至中期可能發展為熱帶氣旋

另外，本港下周或將打風，天文台表示，在下周初至中期，一個低壓區會為南海帶來不穩定天氣，更有可能發展為熱帶氣旋。據歐洲中期天氣預報中心預測，一低壓區將於本月8日在南海生成，料向北移動，逐步直迫香港。