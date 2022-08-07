打風︱天文台料南海低壓區明起升級熱帶氣旋　或考慮掛一號風球

本港天氣驟晴驟雨，天文台今（7日）發出特別天氣提示，料本周初或有機會打風，其中南海中部一個低壓區會在明日（8日）稍後至周二（9日）逐漸發展為熱帶氣旋，天文台會視乎該低壓區屆時的實際發展及動向，考慮發出一號戒備信號。預料該低壓區隨後會移向廣東的西部至海南島一帶。受其外圍雨帶影響，預料周二及周三風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪。

根據歐美天氣預報最新預測，該低壓區將於明起逐步增強，並趨向陽江市一帶，不過強度較弱，料僅達熱帶低氣壓級別；美國預報則料其會直撲本港，風速評估亦較進取，料會達熱帶風暴程度，並於周三早上趨向陽江市登陸。



▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼



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天文台昨日傍晚發「天氣隨筆」，指一個低氣壓正為南海中部帶來不穩天氣，並預料下周初會發展成熱帶氣旋，本港周二（9日）稍後至周四（11日）期間，會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。天文台指，按照現時預測，熱帶氣旋較大機會移向廣東的西部至海南島一帶，但天文台指，路徑及強度仍有變數，呼籲留意最新天氣資訊。

天文台今天中午發出特別天氣提示，指按照現時預測，位於南海中部的低壓區會在明日稍後至星期二逐漸發展為熱帶氣旋，會視乎該低壓區屆時的實際發展及動向，考慮發出一號戒備信號。預料該低壓區隨後會移向廣東西部至海南島一帶。受其外圍雨帶影響，預料周二及周三風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪。

周二周三風力 達三號風球程度

根據天文台資料，預測周二及周三東至東北風5級，離岸及高地6級，多雲，有狂風驟雨及雷暴。稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。換言之，該兩天風力都達三號風球的強風程度。

根據歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測顯示，南海中部的低壓區已生成，並逐漸於周一（8日）及周二（9日）增強，並逐步趨向陽江市一帶，不過強度較弱，料只達熱帶低氣壓或熱帶風暴級別。美國預報GFS預測路徑則可見，南海中部的低壓區已生成，並於周二起逐步發展成熱帶氣旋，更直撲本港，同日晚上風速陸續增強，可達熱帶風暴程度，隨後至周三（10日）早上逐步移向陽江市登陸。

是日立秋 持續炎熱

另外，今日適逢「立秋」，不過天氣持續炎熱，截止中午12時，天文台錄得氣溫31度，其中青衣、赤鱲角、九龍城及屯門更高達33度。未來九天天氣預報顯示，本周至下周天氣持續不穩，本周二及周三有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪，及至周六起始乍見陽光，但仍有幾陣驟雨。

未來九天天氣預報顯示，本周至下周天氣持續不穩，本周二及周三有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪，及至周六起始乍見陽光，但仍有幾陣驟雨。(天文台未來九天天氣預報截圖)

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



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▼美國全球預報系統GFS預測▼



▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼

